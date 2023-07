Op hol geslagen paarden hinderen renners op parcours in Sibiu Tour

Paarden in het peloton. Eerder dit seizoen was Demi Vollering in paniek toen een paard tijdens Strade Bianche plotseling de weg op kwam en nu zijn ook de renners in de Sibiu Tour gehinderd door twee paarden op het parcours.

Op beelden van Tour de Tietema-Unibet, dat een van de Nederlandse teams is in de Roemeense rittenkoers, is te zien hoe twee paarden op hol geslagen zijn. Gelukkig voor de renners in de kopgroep lopen de paarden rechtdoor en kunnen zij links voorbij aan de dieren. Of het peloton even later ook nog last heeft gehad van de paarden, is niet bekend.

De derde etappe van de Sibiu Tour werd zaterdag gewonnen door Maximilian Schachmann. Vanmorgen werd de voorlaatste rit verreden; zondagavond eindigt de Sibiu Tour (UCI 2.1) met een korte tijdrit.

New wattage record: ✅

New BPM record: ✅ (🐎 No horses were harmed during the #SibiuTour 🇷🇴) pic.twitter.com/4uIog1ODgP — Tour de Tietema (@tourdetietema) July 8, 2023