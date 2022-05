Op deze customized Trek Speed Concept valt Ellen van Dijk het werelduurrecord aan

Ellen van Dijk valt maandagmiddag om 17.00 uur het werelduurrecord van Joscelyn Lowden aan. Dat staat te gebeuren op de wielerbaan in Grenchen, Zwitserland. De poging is straks live te volgen en te zien in een liveblog op WielerFlits. Fietssponsor Trek van haar ploeg Trek-Segafredo pakt daarnaast uit met een speciaal tijdritpak en een gepersonaliseerde Trek Speed Concept-fiets.

De fiets van Van Dijk moet volgens officiële UCI-documentatie voldoen aan een aantal richtlijnen. Zo mogen er geen remmen op zitten, bijvoorbeeld. Als basis is er gekozen voor het Speed Concept-frame, waarop Van Dijk afgelopen september in Leuven ook wereldkampioene tijdrijden op de weg werd. Met een speciaal tenue in lijn met het verfwerk op haar fiets, heeft Trek – met dank aan onder meer Glen Leven en Koen de Kort – geprobeerd om een iconische fiets voor de werelduurrecordpoging te creëren.

Leven ging aan het werk met de fiets, waar slechts één versnelling op zit. Omdat er geen derailleur, cassette en naaf nodig zijn bij het achterwiel, heeft de Belg geprobeerd om de achteras smaller te maken. Ook is de voorste steekas uit de fiets gehaald, omdat deze niet nodig is tijdens deze recordpoging. “De rest van de setup is hetzelfde als haar gewone tijdritfiets, omdat we weten dat Ellen heel lang in die positie kan blijven en dat ze in diezelfde positie ook zeer succesvol is geweest”, legt Leven uit.

Van Dijk zal het werelduurrecord aanvallen met een 58×14-versnelling, wat inhoudt dat ze met een voorblad van 58 tanden zal rijden en er op het dichte achterwiel alleen een veertien tanden tellende cassette is gemonteerd. Deze versnelling bleek voor de wereldkampioene het meest optimaal om een RPM van 93 tot 97 omwentelingen te halen. Als ze dat kan blijven volhouden voor een uur, moet die versnelling volstaan om het huidige werelduurrecord van Joscelyn Lowden van 48,405 kilometer te verbreken.

Het design van de Trek-fiets lijkt op die van Jens Voigt uit 2014, waarmee de Duitser destijds het werelduurrecord voor mannen verbrak. Waar er toen gekozen werd voor een zwart-witte variant, rijdt Van Dijk op een blauw-witte fiets. Het blauw slaat terug op de Côte d’Azur-binnenbaankleur op een wielerbaan. De spreuk Hold the Line die tussen haar armen op het stuur staat en ook op haar pak, moet Van Dijk eraan herinneren dat ze op de zwarte lijn moet blijven fietsen om zo efficiënt mogelijk rond te rijden.

In een uitgebreid interview met WielerFlits liet Van Dijk weten dat dit, tezamen met een uur lang concentratie, haar grootste twee uitdagingen zijn. Details van haar customized Trek Speed Concept vind je hieronder. De foto’s zijn van fotograaf Sean Hardy.

