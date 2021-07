‘Op de Mont Ventoux wordt nu ook een topwijn gemaakt’

Ad

Wielerverslaggever Raymond Kerckhoffs volgt dit jaar voor de 32ste keer de Tour de France. In 1990 was hij met zijn 18 jaar de jongste journalist in de geschiedenis van La Grande Boucle. In al die jaren bouwde hij in vele aspecten een grote liefde op voor Frankrijk. Zo kent hij talrijke mooie plekjes, adressen en regionale gerechten.

Door iedere keer in de restaurants te informeren naar de wijnen van de regio bouwde hij een aardige kennis op van de Franse wijnen. Zijn grote liefde voor wijn bezegelde hij drie jaar geleden door via goede vrienden mede-eigenaar van het Argentijnse wijngoed Alpasión te worden.

Bij iedere rit van deze Tour geeft Kerckhoffs een aantal toeristische- en/of culinaire tips of zoekt hij een wijn die aan deze regio verbonden is. In samenwerking met Vojacek Wijnen bestaat de mogelijkheid om deze wijnen te bestellen inclusief twee mooie cadeaus. Vandaag na de zevende rit van Vierzon naar Le Creusot slaapt hij in zijn favoriete wijnregio.

Kerckhoffs: “De Mont Ventoux wordt ook wel de Reus van de Provençe genoemd. De berg torent hoog boven de rest van de regio uit. Zo dominant zijn de wijnen die op de hellingen van de kale berg gemaakt worden echter niet. Veelal zijn het huiswijnen en ze kunnen niet wedijveren met de Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vacqueras, dessertwijn Beaumes-de-Venise en de onbekendere en relatief goedkopere Rasteau.”

“De jonge wijnmaker Sébastien Vincenti zou het wijnkarakter van de Ventoux wel eens kunnen veranderen. Ik was verrast toen mij deze wijn in een restaurant in Vaison-la-Romaine werd aanbevolen. Vincenti wil overal voor de meest ecologische oplossing kiezen en produceert op een authentieke manier prachtige rode wijnen. Als je zijn website ziet en de etiketten dan krijg je direct al het gevoel dat er vernieuwend wordt gewerkt.”

“Wanneer je van de zuidelijke Rhône-wijnen houdt, dan is de dieprode Ventoux Rouge du Domaine (50% Grenache, 30% Syrah, 20% Mourvèdre) zeker het proberen waard. Je ruikt het rode fruit zoals zwarte kersen en framboos. Daarbij proef je kruiden als thym, eucalyptus en laurier die veel gebruikt worden in Provençe. En toch blijft de wijn super zacht. Veel kwaliteit voor relatief weinig geld.”

Domaine de Fondrèche Ventoux 2019, Rouge du Domaine

Prijs 12,50 euro

Dieprood van kleur met paarse schakering. Aantrekkelijke neus van rood fruit, zwarte kersen, bosbessen, framboos en boskruiden. Genereuze en superzachte aanzet. Elegantie. Verteerbaarheid. Lekkere kruiden als thym, eucalyptus en laurier. Uitnodigende wijn met een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding.

