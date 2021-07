‘Tour de France belandt in regio van mooiste Franse witte wijnen’

Ad

Wielerverslaggever Raymond Kerckhoffs volgt dit jaar voor de 32ste keer de Tour de France. In 1990 was hij met zijn 18 jaar de jongste journalist in de geschiedenis van La Grande Boucle. In al die jaren bouwde hij in vele aspecten een grote liefde op voor Frankrijk. Zo kent hij talrijke mooie plekjes, adressen en regionale gerechten.

Door iedere keer in de restaurants te informeren naar de wijnen van de regio bouwde hij een aardige kennis op van de Franse wijnen. Zijn grote liefde voor wijn bezegelde hij drie jaar geleden door via goede vrienden mede-eigenaar van het Argentijnse wijngoed Alpasión te worden.

Bij iedere rit van deze Tour geeft Kerckhoffs een aantal toeristische- en/of culinaire tips of zoekt hij een wijn die aan deze regio verbonden is. In samenwerking met Vojacek Wijnen bestaat de mogelijkheid om deze wijnen te bestellen inclusief twee mooie cadeaus. Vandaag na de zevende rit van Vierzon naar Le Creusot slaapt hij in zijn favoriete wijnregio.

Kerckhoffs: “Vanuit finishplaats Le Creusot rij ik een klein uurtje zuiderlijk naar de omgeving rond Maçon dat een van mijn favoriete regio’s in Frankrijk is. Het heuvelachtige landschap met de vele wijngaarden is idyllisch. De laatste jaren slaap ik steevast in de prachtige bed & breakfast in Fuissé van Theo Heuft, de vroegere eigenaar van de roemruchte nachtclub YabYum. Op loopafstand ligt het restaurant L’O des Vignes waar je op sterrenniveau onder de platanen kunt dineren.

En qua witte wijnen begeef je je hier in een paradijs. Natuurlijk de Pouilly-Fuissé, de Saint-Veran en o.a. de Maçon-wijnen die door de hoge producties vaak iets simpele saaie Chardonnays zijn. Ik heb me hier laten verrassen door een Maçon-Fuissé van Domaine Auvigue. Deze wijngaarden grenzen aan Fuissé en de wijn is een compromis tussen lichtvoetig en een serieuze structuur. Ondergrond van het terroir is vooral rotsachtig en kalksteen en geeft nog niet alles prijs. Het fruit zorgt vervolgens voor de expressie. Brigitte Bardot meets Catherine Deneuve, werd me verteld. Een ideale wijn voor op het terras tegen een mooie prijs.”

Domaine Auvigue, Mâcon Fuissé 2019



Prijs 13,95

Lichtgeel van kleur. op de flanken van Fuissé. Prachtig bezit dat nog steeds volgens de klassieke Bourgondische tradities werkt en nog heel sterk betaalbaar blijft. Deze wijn is voornamelijk staalgelagerd en voor een klein deel opgevoed op houten vaten. Een Bourgogne met veel frisheid die meer mineraliteit (krijt) vertoont, maar wel rond, kruidig en soepel blijft. Qua smaaktype is deze Mâcon crispy en puur met in de neus iets van groene appel, citrus en meloen. Wij drinken ‘m graag als luxe borrelwijn. Aan tafel is dit een echte visbegeleider (snoekbaars, kabeljauw of grietfilet). Gepocheerd of zacht gegaard in de oven. Met groentes die nog ‘bite’ hebben komt deze wijn perfect tot zijn recht (13.5 % alcohol)

