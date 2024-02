maandag 19 februari 2024 om 14:40

Op de bagagedrager: Gazzoli brengt gevallen Tejada over de streep in UAE Tour

Het was een opvallend beeld aan de finish van de eerste etappe van de UAE Tour. Tim Merlier snelde in Liwa naar de zege, maar de sprint werd ontsierd door een zware valpartij in de laatste honderden meters. Een van de slachtoffers was Harold Tejada, die niet in staat bleek om de laatste meters op de fiets af te leggen.

En dus kreeg de Colombiaan hulp van zijn Italiaanse ploeggenoot Michele Gazzoli. Een opvallend en komisch beeld, al zal Tejada de humor er niet echt van inzien. De 26-jarige coureur leek toch wel wat last te hebben van de val, maar wist – met dank aan Gazzoli – wel de finish te bereiken.

Tejada kwam als 137ste over de streep, maar wordt wel gewoon in dezelfde tijd als ritwinnaar Merlier geplaatst, aangezien het een valpartij was in de laatste drie kilometer. Zijn ploeg Astana Qazaqstan zal hopen dat de schade meevalt, aangezien Tejada de man is om een goed klassement te rijden. De klimmer won eerder deze maand nog een rit in de Tour Colombia, en werd er zesde in het eindklassement.

🚴🇦🇪 | Gezellig op de bagagedrager?! 😅😅 #UAETour 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/yDSkOXkEoH — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 19, 2024

Op de beelden is te zien hoe een renner van BORA-hansgrohe als eerste onderuit gaat in aanloop naar de sprint en zo Tejada meeneemt in zijn val. Ook Attila Valter (Visma | Lease a Bike), Max Poole en Timo Roosen (dsm-firmenich PostNL), Ivo Oliveira (UAE Emirates) en renners van Lidl-Trek en Cofidis gingen tegen de vlakte. Het is nog onduidelijk hoe het met deze renners is gesteld.