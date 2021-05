Op 9 juni uitspraak in zaak Van Aert-Nuyens

Het Arbeidshof in Antwerpen behandelde woensdag het beroep in de zaak Nick Nuyens versus Wout van Aert. Die laatste verbrak op 17 september 2018 zijn contract met Sniper Cycling BVBA, de ploeg van Nuyens waar Van Aert toen voor reed. Op 9 juni volgt er normaal gesproken een uitspraak.

Nuyens sleepte Van Aert in 2018 voor de arbeidsrechtbank, nadat Van Aert zijn lopende contract bij het Veranda’s-Willems van Nuyens opzegde wegens dringende redenen en een vertrouwensbreuk. Nuyens eiste een schadevergoeding van 1,1 miljoen euro, maar Van Aert ging op 26 november 2019 vrijuit bij de arbeidsrechtbank in Mechelen.

De rechtbank in Mechelen oordeelde dat er wel degelijk dringende ontslagredenen voor Van Aert waren, waardoor de Lillenaar werd vrijgesproken. Nuyens kon echter nog in hoger beroep gaan bij het Arbeidshof in Antwerpen en Nuyens hoopt bij het Arbeidshof alsnog gelijk te krijgen. Het ging woensdag onder meer over een getuigenverklaring van Niels Albert.

Getuigenverklaring

Die geschreven getuigenverklaring van Albert, de toenmalige ploegleider van Van Aert bij de formatie-Nuyens, was voor de Arbeidsrechtbank in Mechelen in november 2019 reden genoeg om de contractbreuk van Van Aert voor ‘dringende redenen’ te aanvaarden. Albert verklaarde dat hij op eigen initiatief vertrok bij de ploeg van Nuyens.

In het kamp-Nuyens ziet men dat echter anders. “Waarom is het woord van Albert meer waard dan het woord van Nuyens”, vraagt advocaat Rudi Desmet zich af. “We hebben verklaringen van vijf mensen die bevestigen dat de samenwerking tussen Albert en Van Aert niet meer goed was. Vier zijn mensen binnen de toenmalige ploeg en een ex-zakenpartner van Albert.”

“Dat Nick Nuyens aan Niels Albert zou hebben gevraagd om te liegen, daar is niks van waar”, aldus Desmet. Volgens Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Van Aert, heeft Nuyens echter een poging gedaan om Albert valsheid in geschrifte te laten plegen. “Het is duidelijk dat er ruis op de lijn zat tussen Nuyens en Van Aert. Die twee konden niet meer door dezelfde deur. Het vertrouwen was weg”, citeert Het Laatste Nieuws.

De verdediging van Nuyens blijft bij haar schadeclaim, die inmiddels door intresten en rechtsplegingskosten is opgelopen tot 1,2 miljoen euro. De uitspraak volgt normaal gesproken op 9 juni, tenzij het Arbeidshof beslist om de vijf getuigen (vier mensen binnen de toenmalige ploeg en de ex-zakenpartner van Albert) op te roepen. Dan volgt op 9 juni alleen een tussenarrest.