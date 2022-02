Oorlog in Oekraïne houdt ook Andrei Tchmil bezig: “Als ze willen, staan de Russen straks hier”

De oorlog in Oekraïne werpt ook een schaduw over het leven van Andrei Tchmil. De oud-winnaar van Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is woonachtig in Chisinau, Moldavië, een land dat grenst aan Oekraïne. “De grens is vlakbij. Wat in Oekraïne gebeurt, gebeurt bijna hier”, laat Tchmil weten in een interview met Het Laatste Nieuws.

De in Rusland geboren Tchmil, die eerder de Moldavische en Oekraïense nationaliteit had en zich eind jaren negentig liet naturaliseren tot Belg, bevindt zich naar eigen zeggen dicht bij het oorlogsgebied. “Op dit moment is het rustig. Ik moet eerlijk zijn. Ik voel me persoonlijk niet in gevaar. Maar ik heb zondagmorgen mijn vrouw en ons zoontje van één jaar naar Roemenië gebracht. Mijn vrouw stond ongelooflijke angsten uit.”

“Ik dacht dat het beter was om haar ver uit de gevarenzone te brengen, op 250 kilometer van hier, aan de andere kant van de grens van Roemenië. Wat doe je, als je een klein kindje in huis hebt? Mijn vrouw is bovendien zwanger van ons tweede kind. Daarom heb ik ze in veiligheid gebracht.” Tchmil zelf is van plan om in Chisnau te blijven, waar hij al jaren een kleine fietsenfabriek runt. “Ik heb dingen te doen. Maandagmorgen gaat de fabriek weer open. Ik kan hier niet weg, om elders niks te doen.”

Door de huidige oorlogssituatie in Oekraïne ligt de lokale fietssector echter op zijn gat. “We verkopen geen fietsen meer, niemand bestelt nog een fiets. We hebben geen contracten, geen toekomst. Ik houd mijn mensen in dienst omdat ik niemand wil laten vallen. En ik hoop dat er ons niets overkomt. We zijn een schip op drift. We proberen een koers te varen, maar het lukt ons niet.” De situatie is zeer precair en kan de komende dagen en weken wellicht escaleren.

“Chisinau ligt op 185 kilometer van Odessa (een belangrijke havenstad in Oekraïne, red.). We zitten op 75 kilometer van Transnistrië, waar Oekraïne een belangrijke militaire luchthaven heeft. Maandag zijn de Russen daar. Voor mij is de situatie erg ingewikkeld. De grens is vlakbij. Wat in Oekraïne gebeurt, gebeurt bijna hier, in Moldavië. Moldavië kan geen oorlog voeren. We hebben geen leger. Moldavië is neutraal. Het kan zomaar gebeuren dat iemand beslist om Transnistrië in te nemen, op drie kwartier van hier.”

Tchmil heeft inmiddels al contact gehad met generatiegenoten Johan Museeuw en Peter Van Petegem. “Veel mensen hebben me gebeld. Ik zeg hen: waar kan ik naartoe? Mijn vrouw en ik hebben geteld, we hebben acht katten en twee honden. We hebben 800 euro uitgegeven om ze te laten registreren, inenten. Onze katten en honden zijn in orde om ze ook mee te nemen, als ik wil vertrekken. Dan neem ik mijn Belgisch paspoort en kom ik naar België. Maar voorlopig blijf ik hier.”

Museeuw: “Daar word je als iemand van mijn leeftijd even stil van” Tchmil besloot afgelopen zondag te bellen met een oude bekende uit de koers: Johan Museeuw. “We hebben vroeger vele oorlogen uitgevochten op de fiets, maar nu zit ik middenin een oorlog, zei Andre me. Ik woon op het grensgebied op honderd kilometer van waar gevochten wordt. En ze schuiven op”, vertelt een zichtbaar aangeslagen Museeuw in een video op zijn Facebook-pagina. “Daar word je als iemand van mijn leeftijd even stil van. Ik heb de laatste jaren contact gehad met Andrei en dan belt hij je nu op en zegt hij: Johan, ik geef je drie kussen, want ik weet niet of ik er morgen nog ben. Dan gaat het haar op je armen rechtstaan. Ik hoop dat die onzin daar stopt. Andrei, bedankt voor het telefoontje. En ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat we kunnen blijven bellen met elkaar.”