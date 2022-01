Ook vrouwenploeg Bizkaia-Durango moet tenue aanpassen van UCI

De UCI heeft ook het tenue van de Spaanse vrouwenformatie Bizkaia-Durango afgekeurd. De reden: de roze shirts lijken te veel op dat van de leidster in de UCI Women’s WorldTour-ranking. De ploeg reageert teleurgesteld op het besluit van de internationale wielerbond.

Het is overigens niet de eerste keer dat een formatie terug moet naar de tekentafel. De Luxemburgse dameswielerploeg Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch presenteerde in november 2021 de nieuwe tenues voor komend wielerseizoen, maar de UCI besloot hier uiteindelijk een stokje voor te steken. Het tenue leek namelijk te veel op dat van SD Worx, UAE Team ADQ en Human Powered Health. De Luxemburgse formatie was het hier duidelijk niet mee eens, maar kwam toch met ander ontwerp op de proppen.

Bizkaia-Durango moet nog met een nieuw ontwerp komen. “We hadden graag ons nieuwe tenue voor 2022 gepresenteerd, maar dat kunnen we helaas nog niet doen. De UCI heeft twee verschillende designs van ons tenue afgekeurd, omdat het te veel leek op dat van de leidster in de UCI World Ranking.” Opvallend: de ploeg koerst al sinds 2016 in het roze, maar moet het nu wellicht over een andere boeg gooien.

De Spaanse formatie hoopt zo snel mogelijk met een nieuw ontwerp te komen. “We weten nog niet of we ook in 2022 in roze outfits zullen koersen. We hopen binnenkort onze nieuwe tenues te presenteren.”

Het tenue van Bizkaia-Durango in 2021 - foto: Cor Vos Marianne Vos (midden) als leidster in de Women's WorldTour-ranking - foto: Cor Vos