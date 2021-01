Ook vrouwenkoers RideLondon Classic gaat in 2021 niet door

De Prudential RideLondon Classique gaat voor het tweede achtereenvolgende jaar niet door. De organisatie zette vrijdag een streep door het RideLondon Festival, waar de WorldTour-koers voor vrouwen deel van uitmaakt. De wedstrijd stond gepland voor zondag 30 mei.

In een statement laat de organisatie weten: “Vandaag is bevestigd dat het RideLondon Festival, gepland voor eind mei, vanwege de coronapandemie niet doorgaat. Deze beslissing is door de Londense autoriteiten genomen na overleg met de partners die betrokken zijn bij de organisatie van het evenement.”

De organisatie zocht nog naar alternatieve data, maar kwam tot de conclusie dat afgelasting de beste optie was. “Gezien de verkeersmaatregelen die moeten worden genomen en het aantal deelnemers en toeschouwers, hebben we besloten om ons te concentreren op het terugbrengen van het evenement in 2022.”

Lorena Wiebes was in 2019 de laatste winnares van de RideLondon Classique. De toenmalige Nederlandse kampioene kwam in de sprint weliswaar als tweede over de streep, maar kreeg de overwinning toegewezen na diskwalificatie van Kirsten Wild. Die werd als veroorzaker van een grote val aangewezen.

Mannenkoers

De mannenkoers, de Prudential RideLondon-Surrey, Classic ontbrak al op de wedstrijdkalender. De organisatie had geen aanvraag ingediend om de wedstrijd op te nemen in de WorldTour voor 2021. Elia Viviani wist in 2019 de laatste editie te winnen. In de sprint was de Italiaan Sam Bennett te snel af.