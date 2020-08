BORA-hansgrohe niet van start in Bretagne na positieve Covid-19 test dinsdag 25 augustus 2020 om 11:59

BORA-hansgrohe is deze ochtend niet van start gegaan in de Bretagne Classic. Reden: een positieve coronatest van een van hun renners. Dat meldt het team in een persbericht, waarin voorlopig wel verzwegen wordt om wie het precies gaat.

“Een van de renners heeft een positief resultaat ontvangen van de 3-dagen test, ondanks een negatief resultaat bij de 6-dagen test”, meldt het persbericht van BORA-hansgrohe. “Het gevolg is dat de volledige ploeg zich heeft teruggetrokken uit de Bretagne Classic. Alle nodige maatregelen richting contact tracing zijn onmiddellijk uitgevoerd.”

“Alle renners en stafleden die in onmiddellijk contact zijn geweest met de renner, gaan nu in zelf-quarantaine, zoals het protocol voorschrijft. De betreffende renner vertoont geen symptomen of ziekteverschijnselen”, besluit de mededeling. Om welke renner het gaat, weten we voorlopig niet.