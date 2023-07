Ook Tadej Pogacar geëmotioneerd na zege Mohoric: “Ik ben heel trots en blij”

Tadej Pogacar kende enkele moeilijke dagen in de Tour de France, maar vandaag was hij duidelijk opgewekt over de overwinning van zijn landgenoot Matej Mohoric. “Ik heb Matej net geknuffeld”, zei de Sloveen van UAE Emirates in het flashinterview na afloop van de etappe.

“Ik heb hem net gezien en hij was aan het huilen. Het was best emotioneel voor hem. Het is geweldig dat hij op deze manier kon winnen. Hij heeft het echt verdiend. Ik ben heel trots en blij voor hem”, zei Pogacar over zijn landgenoot Mohoric, die zelf na afloop een bijzonder emotioneel interview gaf.

Mohoric gaf onder andere aan hoe lastig het soms is om wielrenner te zijn, gevoelens waarin Pogacar zich herkent. “Het is moeilijk voor iedereen. We proberen het allemaal, en de ene dag lukt het, de andere dag niet. Op dagen als deze kun je het wielrennen echt waarderen. Echt een mooie overwinning”, aldus de nummer twee van het klassement.

“Ik voel me beter”

Pogacar blikte ook nog vooruit op de Vogezenrit van morgen, die hij graag op zijn naam wil schrijven. “Het wordt een zware etappe, ik hoop dat mijn benen, lichaam en geest in orde zullen zijn. Het waren een paar zware dagen, maar vandaag voelde ik me al beter dan gisteren. We hebben een sterke ploeg en we gaan proberen daarmee de etappe te winnen”, besloot hij.

