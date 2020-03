Ook Parijs-Nice gaat ondanks coronavirus door dinsdag 3 maart 2020 om 11:46

Ook in Frankrijk worden diverse evenementen afgelast vanwege het coronavirus, maar Parijs-Nice is niet een van die evenementen. Roxana Maracineanu, De Franse minister van sport, heeft namelijk in een persconferentie gezegd dat de Koers naar de Zon door zal gaan.

Maracineanu vindt dat per evenement moet worden bekeken of het door mag gaan. In het geval van Parijs-Nice vindt ze het nog wel verantwoord, volgens haar omdat er niet heel veel mensen langs de kant van de weg zullen staan. Ook doorkruist de koers voorlopig nog geen gevaarlijke gebieden. Autoriteiten hebben uiteraard wel het recht om strengere maatregelen te nemen.

De Koers naar de Zon begint op 8 maart in Plaisir, na acht etappes ligt de eindstreep aan het voetbalstadion van OGC Nice.

