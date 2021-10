Ook Nick Nuyens gaat in cassatie en wil 1,1 miljoen euro van Wout van Aert

De zaak tussen Wout van Aert en Nick Nuyens blijft voortduren. Nadat het Arbeidshof in juni bepaalde dat Van Aert een verbrekingsvergoeding van 662.403,31 euro moest betalen aan Sniper Cycling voor het verbreken van zijn contract in 2018, ging Van Aert in cassatie. Nuyens gaat dat nu ook doen, want hij vindt de vergoeding te laag.

Volgens Nuyens werd er bij de oorspronkelijke berekening van het bedrag alleen rekening gehouden met het vaste loon en de premies van Van Aert bij Sniper Cycling. Dat is niet alomvattend, oordeelt Nuyens. Want ook de start- en prijzengelden en de premies voor klassementen die Van Aert uitbetaald kreeg, zouden volgens hem meegenomen moeten worden in de rekening. Een bedrag van 1.090.846 is daarom realistisch, meent hij.

Van Aert maakte in juni al bekend het niet eens te zijn met de beslissing van het Arbeidshof en ging meteen in cassatie. Volgens de renner van Jumbo-Visma heeft de rechter de oorzaak voor Van Aerts ontslag onvoldoende beoordeeld en verzuimd om Niels Albert te laten te laten getuigen.

De volgende uitspraak in de zaak Nuyens vs. Aert zal alweer het derde vonnis worden, want voordat het Arbeidshof in Antwerpen dit jaar bepaalde dat Van Aert een verbrekingsvergoeding moest betalen aan Nuyens, won Van Aert in 2019 al in de Arbeidsrechtbank in Mechelen. Wordt ongetwijfeld vervolgd…