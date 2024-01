vrijdag 5 januari 2024 om 10:13

Ook Mathieu van der Poel vergeet wel eens iets: “Had alleen pak met korte mouwen mee”

Video Het was toch een opvallend beeld donderdag in de X2O Trofee van Koksijde: winnaar Mathieu van der Poel die met korte mouwen rondreed bij een temperatuur rond de 9 graden en windkracht 5. Dat was niet helemaal de bedoeling, lachte Van der Poel achteraf voor de camera van WielerFlits.

Of het een bewuste keuze van Van der Poel was om zich in de Duinencross aan het publiek te tonen zonder lange mouwen. “Nee, ik had alleen een pak met korte mouwen meegenomen. Eigenlijk was het wel een ongelukje, dus ik had nog geluk dat het goed weer was”, grapte de wereldkampioen.

Na de Wereldbeker Zonhoven van zondag trekt Van der Poel op stage naar Spanje. Dat is nodig, voegde hij er nog aan toe. “Ik had gehoopt nog iets meer te kunnen doen hier, tussen de wedstrijden door. Maar het was vaak slecht weer en dan koos ik voor mijn gezondheid, om niet ziek te worden”, legt hij uit. Of het rijden met korte mouwen in Koksijde dan zo’n goed idee was…