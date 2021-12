Ook Lars van der Haar viert kerst, ondanks drukke programma: “Wel gourmetten, niet teveel eten”

Terwijl de kerstperiode voor veel mensen in het teken staat van lekker eten en samenzijn met familie en vrienden, zijn crossers vooral bezig met de voorbereidingen op een bomvolle week vol veldritten. Toch is er nog wel wat ruimte om kerst te vieren, zo vertelt Lars van der Haar. “We vieren kerstavond wel. Lekker een beetje gourmetten, al let je wel op wat je eet.”

“Alcohol drinken, dat mag niet, nee. En vet kan ik beter ook maar vermijden”, gaat hij verder. Met de crossen in Dendermonde, Heusden-Zolder en Loenhout voor de boeg is dat misschien maar beter. “Maar het is nog steeds leuk om te vieren, ook met alle cadeautjes.”

In het nieuwe jaar blijft de kalender nog even druk, en dus zit een normale Oudejaarsavond er ook niet in voor Van der Haar. “Ik eet maximaal twee oliebollen”, lacht hij bij GCN. “Ik vind ze erg lekker, maar ze vallen slecht op de maag. Die ga ik een dag later zeker voelen tijdens de cross.”

Lastig vindt de Nederlander de opofferingen soms wel. “Elke keer bezig zijn met je vorm naar de volgende wedstrijd toe, dat is zwaar. Maar de trainingen vind ik heel leuk, en eigenlijk zijn de opofferingen ook wel te doen. Mits er een beloning is”, eindigt hij.

