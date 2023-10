Niels Bastiaens • dinsdag 3 oktober 2023 om 15:31

VTM neemt afscheid van Exact Cross, nog meer veldritten op Sporza

De veldritliefhebbers moesten de afgelopen jaren afstemmen op VTM voor de Exact Crossen, een serie van zeven veldritten met onder andere de Azencross in Loenhout en de Kasteelcross in Zonnebeke. Vanaf komend veldritseizoen neemt Sporza in België het stokje over, terwijl Nederlanders op Eurosport moeten afstemmen.

“Het klopt dat we de Exact Cross momenteel niet meer uitzenden bij VTM”, laat de zender weten aan WielerFlits. Men benadrukt wel dat koers prioritair blijft voor de Vlaamse commerciële zender. “Dit jaar zetten we nog in op de Giro d’Italia met Remco Evenepoel, waarvan we zes etappes hebben uitgezonden. Ook in de toekomst blijven we bij VTM zeker aandacht besteden aan het wielrennen.”

VTM heeft echter geen rechten meer voor veldritten voor de komende winter, waardoor commentator Michel Wuyts wellicht voor het eerst een volledige winter niet op het scherm te horen zal zijn. Sporza en Teleney Play Sports/Proximus Pickx blijven de rechten voor de Wereldbeker en de Telenet Superprestige verdelen, terwijl Sporza alleen-rechtenhouder blijft van de X²O Trofee in België. Eurosport is de place to be voor Nederlandse crossfans.

De Exact Crossen worden komende zondag afgetrapt met de Be-Mine Cyclocross in het Limburgse Beringen. Op 17 februari vindt de laatste cross in de reeks plaats in Sint-Niklaas.