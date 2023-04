Danny Nelissen na ophef niet meer te horen als commentator bij de NOS

Danny Nelissen krijgt geen nieuwe opdrachten meer van de NOS. Dat bevestigt Nelissen aan het Algemeen Dagblad. De 52-jarige ex-wielrenner, die als freelance wielercommentator werkte voor de NOS, kwam begin maart in opspraak na een column van Marijn de Vries. De Vries beschuldigde in die column een collega – de naam werd niet genoemd – van grensoverschrijdend bij het maken van De Avondetappe.

Marijn de Vries ging in een column in NRC uitgebreid in op haar ervaringen achter de schermen bij het NOS-programma De Avondetappe. De oud-wielrenster en journalist deed dit naar aanleiding van recente ontwikkelingen over meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen NOS Sport. Als slachtoffer voelde De Vries zich niet gehoord.

“Stel je voor dat je naast een collega in de auto belandt die dagenlang alleen maar smerige taal uitslaat. Soms zit er nog iemand in de auto, maar meestal ben je met hem alleen. Dan heeft hij het over wijven. En neuken”, schreef ze. “Stel je voor hoe dat aan je vreet. Hoe je aan jezelf gaat twijfelen. Hoe machteloos je je voelt. Hoe je daar geen kant mee op kunt. Het heeft mijn carrière beschadigd, maar vooral mij als persoon. Het vrat me leeg, vanbinnen.”

Niet lang na het verschijnen van de column kwam het nieuws naar buiten dat er een klacht tegen Nelissen was ingediend bij de NOS. De klacht was dat hij ongewenste en seksueel getinte opmerkingen had gemaakt tegen De Vries, zo meldde De Gooi- en Eemlander. Nelissen zelf heeft nog altijd geen reactie gegeven. “Dat komt ter zijner tijd”, zegt hij tegen het Algemeen Dagblad.

