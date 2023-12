zondag 3 december 2023 om 13:09

Ook Gerben Kuypers mist Flamanville nadat hij ziek werd na Dublin

Gerben Kuypers ontbreekt zondagmiddag in de Wereldbeker veldrijden in Flamanville. De crosser van Circus-ReUz-Technord is ziek, meldt zijn ploeg. Eerder moest ook Ceylin del Carmen Alvarado ziek opgeven nadat ze ziek was geworden in Dublin vorige week.

Kuypers en Alvarado waren niet de enige veldrijders die vorige week ziek werden na de Wereldbeker in Ierland. Ook Tibor del Grosso was enige tijd ziek na die wedstrijd, maar de Nederlandse belofte was wel weer op tijd hersteld om zaterdag te starten in de Superprestige Boom (dertiende). Alvarado en Kuypers blijken te ziek om te starten.

Circus-ReUz-Technord laat weten dat Kuypers eerst zal herstellen en vervolgens op trainingskamp gaat naar Spanje. Daar hoopt hij aan zijn vorm te schaven voor de kerstperiode en de kampioenschappen.

Lees ook Gerben Kuypers voor het eerst in top-5 Wereldbeker: "Was erop gebrand om te tonen wat ik kan"

Gerben Kuypers is sick and will not race the World Cup in Flamanville.

He will now train in Spain to return stronger end of December 💪 pic.twitter.com/qayilq3llf

— Circus-ReUz-Technord (@CircusRT_U23) December 2, 2023