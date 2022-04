Ook geen Luik-Bastenaken-Luik voor Marianne Vos

Marianne Vos zal zondag niet van start gaan in Luik-Bastenaken-Luik, dat meldt haar ploeg. De Nederlandse moest eerder al Parijs-Roubaix aan haar laten voorbijgaan door een positieve coronatest. Jumbo-Visma meldt dat ook La Doyenne te vroeg komt.

Vos schreef de Belgische klassieker nog niet op haar naam, maar dat komt ook doordat de koers pas sinds 2017 op de kalender staat bij de vrouwen. Vorig jaar eindigde de Nederlandse als zesde, de overwinning ging toen naar Demi Vollering. De zesde plaats van vorig jaar was echter niet het beste resultaat van Vos in LBL, in 2020 kwam ze als vierde over de streep.

Ploegleider van Jumbo-Visma Carmen Small heeft door de afwezigheid van Vos de racestrategie aangepast. “We houden de wedstrijd open. We willen dat de rensters goede situaties voor zichzelf creëren. Onze focus ligt vooral op koersen als team, goede communicatie en meezitten in de juiste vlucht.” De selectie van de Nederlandse ploeg voor aanstaande zondag bestaat uit Karlijn Swinkels, Anna Henderson, Amber Kraak, Anouska Koster en Aafke Soet.