Ook Francisco Mancebo (44) plakt er nog een jaar aan vast

Davide Rebellin, Óscar Sevilla en nu ook Francisco Mancebo. De veertigers in het peloton zijn nog niet van plan om afscheid te nemen van de wielersport. De inmiddels 44-jarige Mancebo zal ook in 2021 uitkomen voor Matrix Powertag, zo meldt Ciclo21.

Mancebo koerst al sinds begin 2019 voor Matrix Powertag en begint volgend jaar dus aan zijn derde seizoen in Japanse loondienst. De zeer ervaren klimmer was vorig jaar nog goed voor enkele fraaie uitslagen in de Tour de Tochigi (6e), Tour of Japan (4e) en de Japan Cup (4e na Bauke Mollema, Michael Woods en Dion Smith).

Bovendien won Mancebo in 2019 de Ronda Pilipinas en reed hij meerdere wedstrijden op Spaanse bodem. Voor het begin van zijn (prof)carrière moeten we terug naar 1998. Mancebo maakte als 21-jarige neoprof zijn debuut voor Banesto en wist langzaam maar zeker uit te groeien tot een succesvolle ronderenner.

Zijn definitieve doorbraak kwam er in 2000 met een negende plaats in het eindklassement van de Tour de France. Mancebo mocht na drie weken koers ook de witte jongerentrui in ontvangst nemen. Ook in 2002, 2003, 2004 en 2005 eindigde hij bij de eerste tien in de Ronde van Frankrijk. In 2005 werd hij zelfs vierde.

Operación Puerto

Mancebo stond slechts één keer op het podium van een grote ronde. In 2004 werd hij derde (na eindwinnaar Roberto Heras en Santiago Pérez) in de Vuelta a España. De niet al te explosieve Mancebo won in al die jaren slechts één etappe in een drieweekse rittenkoers. In de Vuelta van 2005 zegevierde hij na een snedige sprint in Ordino-Arcalis.

Mancebo besloot in de winter van 2005 te verkassen naar AG2R Prévoyance, maar moest na een jaar alweer vertrekken nadat zijn naam in verband werd gebracht met Operación Puerto, de dopingzaak rond sportarts Eufemiano Fuentes. Mancebo kreeg vervolgens nooit meer een kans op het allerhoogste niveau en begon aan een exotische zwerftocht langs continentale teams.