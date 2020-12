Sevilla volgt voorbeeld Rebellin en gaat nog jaar door

Óscar Sevilla zien we ook volgend seizoen nog in actie in het wielerpeloton. De inmiddels 44-jarige Spanjaard heeft zijn contract bij Medellín namelijk met één jaar verlengd. Dat maakt Sevilla zelf bekend via de sociale kanalen van het continentale team uit Colombia.

Met zijn aankondiging volgt Sevilla het voorbeeld van Davide Rebellin, die volgens Italiaanse media op 49-jarige leeftijd ook besloten heeft om er nog een jaar aan vast te plakken in Cambodjaanse dienst.

Sevilla gaat in 2021 zijn vijfde seizoen in bij Medellín. Hij maakte vooral begin jaren 2000 furore als klassementsrenner en werd in 2001 tweede in de Vuelta a España. Sinds 2008 maakt hij deel uit van het continentale circuit, maar nog altijd duikt hij op in uitslagen van de grotere koersen. Zo werd hij vorig jaar nog tweede in de Tour of Qinghai Lake en begin dit seizoen derde in de Vuelta a San Juan. Op het Spaans kampioenschap op de weg werd hij twaalfde.

