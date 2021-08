Ook Chinese WorldTour-koersen afgelast vanwege corona

Behalve de BEMER Cyclassics in Hamburg gaan ook de Tour of Chongming Island voor vrouwen en de Tour of Guangxi voor mannen en vrouwen dit jaar niet door. De reden voor de afgelastingen is de huidige coronapandemie, meldt de UCI.

De Tour of Guangxi (2.UWT) voor mannen stond voor 14-19 oktober op de kalender. Gelijktijdig zou de Tour of Chongming Island (2.WWT) worden verreden van 14-16 oktober. De eendaagse voor vrouwen de Tour of Guangxi (1.WWT) was voor 19 oktober gepland. Alle drie de wedstrijden zijn afgelast op verzoek van de organisatoren.

De vier koersen zijn al verzekerd van een plaats op de nieuwe kalender voor volgend jaar, laat de UCI weten. De Tour of Chongming Island staat gepland voor 5-7 mei, de BEMER Cyclassics van Hamburg voor 21 augustus, de Tour of Guangxi voor mannen voor 13-18 oktober en de Tour of Guangxi voor vrouwen voor 18 oktober.