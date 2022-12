Ook beloften- en vrouwenploeg Team DSM compleet voor 2023

Team DSM heeft zijn laatste versterkingen voor het nieuwe wielerseizoen binnen. Eerder werden de laatste aanwinsten gepresenteerd voor de mannenploeg en dat is nu ook het geval voor de vrouwenformatie en beloftenploeg.

De U23-ploeg van Team DSM kan volgend jaar rekenen op de diensten van Mauro Brenner en Dylan Hicks. Mauro Brenner is het jongere broertje van toptalent Marco Brenner (20), die straks aan zijn derde seizoen begint voor de hoofdmacht van Team DSM. De 18-jarige Mauro Brenner won dit jaar in de juniorencategorie de Schwarzbräu-Straßenpreis en Rund um Schönaich. Ook won hij de sprint-, punten- én bergtrui in de LVM Saarland Trofeo Juniors.

De 18-jarige Dylan Hicks is actief op zowel de weg als de baan. De jonge Brit maakt momenteel deel uit van de GB Junior Academy, terwijl hij op de weg reed voor Backstedt Bike Performance JRT. Dit jaar was hij – met bronzen medailles in zowel de ploegkoers als de ploegenachtervolging – succesvol op het EK baanwielrennen voor junioren. Op de weg liet hij dan weer zijn voorliefde voor kasseiklassiekers zien en verder won hij de Junior CiCLE Classic.

Over de beloftenploeg van Team DSM gesproken: de formatie heeft ook besloten om het aflopende contract van Enzo Leijnse te verlengen. De 21-jarige hardrijder uit Nederland begint straks aan zijn vierde seizoen voor de U23-kern van Team DSM. Leijnse staat vooral te boek als een goede tijdrijder. Dit jaar veroverde hij een bronzen plak op het NK tijdrijden voor beloften. Ook werd hij tiende in de proloog van de Vredeskoers en de tijdrit van de Flanders Tomorrow Tour.

Tot slot heeft Team DSM zijn laatste aanwinst gepresenteerd voor de vrouwenploeg. De 24-jarige Becky Storrie kon ondanks een doorlopend contract niet blijven bij het noodlijdende Le Col-Wahoo, maar heeft dus alsnog een nieuwe werkgever gevonden. De voormalig triatleet was in 2022 vooral succesvol op Britse bodem, met winst in The Peaks 2 Day en de Lincoln International GP, maar werd op een hoger niveau ook achtste in de Ruta del Sol en vijftiende in de Women’s Tour.

Brenner tekent voor twee seizoenen tot eind 2024, Hicks, Leijnse en Storrie liggen tot eind 2023 onder contract bij Team DSM.