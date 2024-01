Niels Bastiaens • zondag 28 januari 2024 om 10:30 zondag 28 januari 2024 om 10:30

Ontpopt Michael Vanthourenhout zich tot grootste uitdager Van der Poel? “Zo kan het ook op het WK”

Video Zelf durft hij het nog niet uit te spreken, maar Michael Vanthourenhout is een kampioenschapsrenner pur sang. Wanneer er een belangrijke crossafspraak in aantocht is, dan staat de Europese kampioen er plots weer helemaal. En dat is met het WK veldrijden in Tábor in aantocht, niet anders.

Natuurlijk doet Vanthourenhout dat niet bewust. Ziekte en blessures hinderden hem meermaals doorheen het drukke seizoen. “Maar sinds het BK (half januari, red.) ben ik weer goed”, legt Vanthourenhout uit voor onze camera. “Als ik de week voor het BK niet ziek word, dan is dat ook een heel andere wedstrijd. Maar goed, dat is gepasseerd. Mijn conditie zit in stijgende lijn en ik hoop die nog een paar weken vast te houden. Ik wil nog een mooie strijd leveren.”

In Hamme deed Vanthourenhout hetzelfde als vorige week in Benidorm. Toen zette hij Wout van Aert tot aan het bittere eind onder druk, ditmaal maakte hij het zelfs Van der Poel nog even lastig. “Op de eerste demarrage kon ik nog even volgen. Maar na twee ronden in zijn wiel moest ik gas terugnemen om op adem te komen. Ik heb geprobeerd om zo lang mogelijk druk te zetten, maar op een gegeven moment kraakte ik toch.”

Het is belangrijk om in die situatie niet té hard over je toeren te gaan. “Natuurlijk moet je dat wel even, anders ben je niet met Mathieu mee. Maar na zes minuten moest ik me gewoon herzetten.” Wat voor Vanthourenhout niet slecht uitpakte. “Ik wist dat, als ik zo lang mogelijk meeging in zijn wiel, het gat achter mij ook groot zou zijn geworden. Het zat in mijn hoofd om zo lang mogelijk te volgen, zo kon ik naar de tweede plaats na Mathieu rijden met een mooie voorsprong.”

Is dat dan de manier hoe hij het volgende week in Tábor moet doen? “Zo zou het kunnen, maar je moet dan wel een heel goede dag hebben. Anders lukt dat niet. Die goede dag had ik in Hamme zeker, dus hopelijk volgende week ook. Dan is dat misschien wel een plan, maar ik weet nog niet wat voor benen ik dan zal hebben. Het podium zou sowieso mooi zijn, maar aan winnen denk ik niet.”

Belgische kopman?

Vanthourenhout zou wel de leider van de Belgen moeten worden, gezien zijn huidige vorm. De West-Vlaming lijkt een tikkeltje beter dan Eli Iserbyt en Thibau Nys. “Voor mij hoeft dat niet. Ik denk dat iedereen met gelijke wapens naar daar gaat. We moeten vooral zien dat we niet tegen elkaar gaan rijden, dat wordt het grootste punt. Maar van mij mag iedereen met ambitie naar daar gaan. Tábor is een lastige, maar eerlijke wedstrijd. De beste drie zullen op het podium staan.”

En dus ook Vanthourenhout, die dankzij zijn Belgische en twee Europese titels een kampioenschapsman bij uitstek lijkt? “Ik ben op zo’n dag niet per sé beter, maar ik denk dat ik goed met de stress en druk van zo’n kampioenschap om kan. We zullen zien of dat echt zo is, voor hetzelfde geld zak ik er volledig door”, houdt hij de druk wat af.