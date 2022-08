Ontgoocheling groot bij Alpecin-Deceuninck na zesde plaats Tim Merlier: “Kan alleen maar keren nu”

Video

Met een derde en een zesde plaats voor Tim Merlier is de Vuelta-start van Alpecin-Deceuninck een tegenvaller. “De ontgoocheling is groot”, geeft zijn sprintloods Lionel Taminiaux aan na afloop van de finish in Breda. “Het kan misschien alleen maar keren nu.”

“In de laatste bocht zat ik nog goed geplaatst, maar dan gebeurde er iets wat normaal gesproken niet gebeurt”, vertelde Belgisch kampioen Merlier zelf kort na de aankomst. “De ploeg gelooft echt in mij, dat ik het team een overwinning kan bezorgen. Dat het niet lukt, is moeilijk te accepteren.”

Ambetant

“Het is ambetant”, vertelt Lionel Taminiaux bij de ploegbus aan WielerFlits. “De ploeg heeft heel hard gewerkt vandaag en lopen de sprint mis door een technisch probleem of na contact met een andere renner. Dat is spijtig. Wat er gebeurde? De ketting van Tim ging eraf of schoot naar de binnenplaat, dat is niet ideaal. Hij kon weer sprinten toen hij op de juiste versnelling zat, daardoor kon hij er nog voorbij. Maar het was te laat.”

Bij Alpecin-Deceuninck had men op meer gehoopt van de Nederlandse etappes in de Vuelta. Toch ziet Taminiaux het positieve van het verhaal. “Het kan misschien alleen maar keren nu. We moeten het elke dag proberen. Het zou gemakkelijk zijn als we de hele dag op kop rijden en meteen winnen, wat tot nu toe zo was. Nu is het iets moeilijker, maar het zal wel lukken”, houdt hij er vertrouwen in.

‘Het vertrouwen blijft in Tim’

Ploegleider Michel Cornelisse baalde ook van de mislukte sprint van Merlier, maar prijst de Belgische ploeg voor het harde werk de hele dag. Net als in de rit naar Utrecht was Alpecin-Deceuninck een van de weinige teams die het heft in handen nam. Taminiaux deelt die mening. “Het vertrouwen blijft in Tim. Hij is een van de rapste renners van het peloton. Het moet eens mee zitten en dan zal het keren, maar we zijn hier niet alleen voor Tim. We hebben ook een ploeg voor klimmers. Op hun terrein kunnen zij ook schitteren en daar hopen wij op.”

“Na de rustdag is deze ontgoocheling weggespoeld, dan is er weer koers en weer een kans. Dus er is geen probleem”, aldus Taminiaux.