Ontdek het parcours van het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville

Video

De Amerikaanse veldrijders Werner Kerry en Tyler Cloutier verkenden gisteren het parcours in Fayetteville Arkansas. Daar staan op 30 en 31 januari van volgend jaar de wereldkampioenschappen op de kalender. “De organisatoren hebben hier niet stilgezeten”, klinkt het.

Kerry postte de video van de verkenning op zijn YouTube-pagina met een woordje uitleg bij. “Ik herinner me een vlak terrein, toen hier in 2019 een Cat.2-cross werd georganiseerd. Intussen hebben ze de site omgetoverd tot een fiets-speeltuin. Dit parcours is buitengewoon uniek.”

Uiteraard is het parcours nog niet helemaal klaar, maar via onderstaande video krijg je toch al een mooi beeld van wat Van der Poel, Van Aert en andere toppers eind januari volgend jaar voorgeschoteld krijgen.