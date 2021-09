Ongeval op het WK-parcours: Oostenrijkse wielerploeg aangereden tijdens verkenning

De Oostenrijkse wielerploeg is vandaag tijdens een verkenning van het WK-parcours in Leuven aangereden door een bus van De Lijn. Het ongeval vond plaats aan de oprit van de Ring in de Brusselsestraat in Leuven. Een van de rensters moest met meerdere breuken worden afgevoerd naar het ziekenhuis, meldt de Regionale Omroep Brabant.

