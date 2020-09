Ongelukkige Arnaud Courteille neemt afscheid met sleutelbeenbreuk woensdag 23 september 2020 om 09:00

Arnaud Courteille neemt op opvallende wijze afscheid van het wielerpeloton. De Fransman van B&B Hotels-Vital Concept was al bezig aan zijn laatste maanden als profwielrenner, maar kwam gisteren ten val in Parijs-Camembert en blijkt nu zijn sleutelbeen te hebben gebroken.

Zijn ploeg B&B Hotels-Vital Concept laat via social media weten dat Courteille dit seizoen geen wedstrijden meer zal betwisten. De 31-jarige renner neemt zo op een pijnlijke manier afscheid als wielerprof. Courteille kreeg in 2011 de kans bij het grote FDJ en kwam vervolgens zeven seizoenen uit voor de ploeg van manager Marc Madiot.

De Fransman is geen veelwinnaar. Sterker nog, hij wist geen enkele keer te zegevieren bij de profs. In 2019 mocht hij na afloop van de Tour de Yorkshire wel de bergtrui (een nevenklassement) ophalen. Courteille reed vooral in dienst van renners die wél in staat waren om koersen te winnen, zoals Thibaut Pinot en Arnaud Démare.

In de winter van 2017 maakte hij de overstap naar het ProContinentale Vital Concept. “Het doel was om zelf ook wedstrijden te winnen, maar daar bleek ik niet goed genoeg voor. Ik heb echter wel een mooie carrière gehad. Maar ik zal eerst nog drie maanden volle bak koersen. Ik hoop nu zonder druk te kunnen fietsen”, zo vertelde hij begin juli nog.