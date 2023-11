zondag 26 november 2023 om 17:08

Ongeloof groot bij Ronhaar na zege in Dublin: “Dit is nog gaver dan in Dendermonde”

Een moddergevecht, zo kan de strijd om de overwinning in de Wereldbeker van Dublin genoemd worden met Pim Ronhaar, Laurens Sweeck en Eli Iserbyt als hoofdrolspelers. In de slotronde loste eerst Iserbyt, waarna Ronhaar in de sprint Sweeck verraste en won. “Om zo te winnen, is het nog gaver dan in Dendermonde”, doelt hij op zijn eerdere Wereldbekerzege van dit seizoen.

“Aan het begin dacht ik dat Thibau Nys makkelijk ging winnen, omdat hij zo hard ging. Ik wist dat ik niet meteen alles moest geven, want het blijft zo lang bij elkaar, omdat het niet heel technisch is. Vorig jaar deed ik hetzelfde en dat is het beste voor deze koers”, blikt Ronhaar terug.

In de finale bleef de crosser van Baloise Trek Lions over met Sweeck en Iserbyt. “Twee, drie rondes voor het einde zag ik dat Eli op een gaatje zat, daarna heb ik alles gegeven. Ik voelde mij zo sterk. In het zand ging het niet altijd goed, maar in de laatste ronde wel. Daarna ging Laurens ging mij nog wel voorbij en dacht ik: Ah shit, dit ga ik niet meer winnen“, aldus de Nederlander.

“Ik zat in diepe modder vast, maar toen liet hij het nog stilvallen. Vlak daarvoor had ik niet verwacht dat ik ging hem nog ging kloppen. Om zo te winnen, is nog gaver dan in Dendermonde”, lacht hij. “Als Laurens had doorgetrokken, had ik er misschien niet meer overheen gekomen.”

Ronhaar was na zijn zege in Dendermonde, twee weken geleden, volgde afgelopen weekend een zeventiende plaats in Troyes. Hij had daar last van zijn rug. “Daar was ik heel slecht, dus ik snapte er al niets van. Dan ga je met minder vertrouwen naar hier. Daarom snap ik het niet. Ik heb geen idee hoe dit kan”, aldus de 22-jarige crosser.