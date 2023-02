Ongeduldige Arnaud De Lie is klaar voor Omloop Het Nieuwsblad: “Plan om te winnen is er al”

Arnaud De Lie staat zaterdagochtend aan de start van zijn eerste Omloop Het Nieuwsblad. Toch is de jonge Belg van Lotto Dstny misschien wel dé topfavoriet voor de zege in Ninove. Hoe denkt hij daar zelf over? “Ik vind het niet erg, dat ze me als topfavoriet zien. Het zorgt voor wat druk, maar dat raakt me niet.”

Ontspannen stond De Lie de pers te woord op vrijdag, de dag voor de Omloop. “Ik ben wel ongeduldig. Vorig jaar reed ik al Kuurne-Brussel-Kuurne, maar de Omloop Het Nieuwsblad is iets nieuws”, aldus De Lie bij VRT Nieuws. “Dat ze me zien als topfavoriet? Dat beleef ik positief. Het maakt me trots dat iemand als Tom Boonen naar mij kijkt, want hij is een van de grootste klassieke specialisten.”

“Dat anderen me de favorietenrol toeschuiven vind ik dus niet erg. Het zorgt voor wat druk, maar dat raakt me niet. Ik zie zelf nog andere favorieten zoals Jasper Philipsen, Tiesj Benoot of Tim Wellens”, aldus De Lie. Ook wijst hij naar andere sterke blokken in koers. “UAE Emirates, Jumbo-Visma of Soudal Quick-Step, waar niet veel over gesproken wordt, maar die wel op de afspraak gaan zijn.”

De Omloop Het Nieuwsblad stond aanvankelijk niet op het menu voor De Lie, maar zijn sterke seizoenseinde veranderde dat. “Als ik zaterdag voor mijn tv zou zitten en zou zien dat het een sprint met een vijftigtal renners zou zijn, dan zou ik veel spijt hebben gehad. Maar ik ben er nu toch bij en al wat komt, is enkel bonus.”

De Lie: “Ik weet wat ik moet doen om te winnen, het plan is er”

“De inspanningen op de hellingen anderhalve minuut tot drie minuten, die liggen me goed. In de finale zal het hoofd meer de doorslag geven dan de benen. Dat speelt in mijn voordeel.” Ook de finish in Ninove ziet De Lie zitten. “Het is een mooie aankomst. Het lijkt wat zoals op de aankomst in de GP van Plouay. Ik weet wat ik moet doen om er te winnen, het plan is er al.”

De Lie heeft natuurlijk ook nog ploegmaat Victor Campenaerts in zijn ploeg zitten. “Als Victor de koers wint, is dat een goed resultaat. Als ik win ook. Ik wil gewoon fier zijn op mijn prestatie en achteraf kunnen zeggen dat ik alles gegeven heb.”

