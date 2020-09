‘Onderzoekers Operation Aderlass ontwaren nieuw dopingmiddel’ donderdag 10 september 2020 om 12:45

Onderzoekers van Operation Aderlass hebben informatie over een nieuw dopingmiddel, schrijft Het Nieuwsblad vandaag. Het product heet H7379 Hemoglobin Human en heeft hetzelfde effect als epo. Op de markt is het nog niet voorhanden, maar het zou al wel in het peloton zijn gebruikt.

Een maand geleden pakte de Duits-Oostenrijkse recherche, die Operation Aderlass uitpluist, een Kroatische leverancier van Mark Schmidt op. De Duitse arts wordt gezien als de sleutelfiguur in deze dopingzaak, waarbij ook verschillende wielrenners betrokken waren. Via de aangehouden dealer ontdekten de onderzoekers dat Schmidt met het middel H7379 Hemoglobin Human heeft gewerkt en dat nog andere renners dit product gebruikten.

Het onderzoeksteam van Operation Aderlass heeft nu informatie dat renners in 2016 en 2017 zich bedienden met het nieuwe dopingmiddel. Via ondervragingen kwam het team namen van renners op het spoor, die mogelijk het product hebben gebruikt. Net als de naam van het nieuwe middel zijn ook de namen van de renners doorgegeven aan wielerbond UCI en de Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), waarmee de UCI samenwerkt.

Onderzoek

De onderzoekers zetten wel hun vraagtekens bij de progressie van het onderzoek. In november 2019 werd de UCI namelijk ingelicht dat in 2016 en 2017 door renners een dopingproduct werd gebruikt dat toen nog niet vindbaar was. De UCI vroeg antidopingbond CADF vervolgens om alle stalen uit die jaren opnieuw te onderzoeken, maar resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Het CADF liet aan Het Nieuwsblad weten dat het onderzoek nog loopt.