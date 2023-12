woensdag 13 december 2023 om 14:32

Onderlinge statistiek geeft Tom Pidcock weinig hoop tegen Mathieu van der Poel

Zaterdag is het zover, dan maken Mathieu van der Poel en Tom Pidcock allebei hun seizoensdebuut in het veldrijden tijdens de X2O Badkamers Trofee van Herentals. Als we kijken naar de onderlinge duels die Van der Poel en Pidcock de laatste jaren uitvochten in de cross, biedt het weinig hoop voor Pidcock.

In oktober 2017 troffen Van der Poel en Pidcock elkaar voor het eerst in een veldrit bij de elites. De Nederlander was toen de beste in Kruibeke, terwijl de toen 18-jarige Brit negende werd. Sindsdien reden beide wereldtoppers in totaal 53 veldritten tegen elkaar. Hoe vaak Pidcock de betere was van Van der Poel? Slechts vijf keer.

De eerste keer dat Pidcock ‘boven’ Van der Poel eindigde was in de Rapencross Lokeren 2018, toen de Nederlander hard viel en zijn enkelbanden verrekte. De tweede keer was in de Superprestige Gavere van 2020, toen Pidcock na een onderlinge strijd met 25 seconden voorsprong over de finish kwam.

Ook in de Superprestige Heusden-Zolder 2021 (waar Van der Poel na een offday afstapte, Pidcock was tweede), de Superprestige Boom 2022 (waar Van der Poel ten val kwam, Pidcock won) en de Superprestige Diegem 2022 (Pidcock tweede, Van der Poel derde) was de Brit de betere van zijn Nederlandse concurrent.

De 48 andere confrontaties eindigden in het voordeel van de regerend wereldkampioen veldrijden, Van der Poel wist 42 van die 48 wedstrijden te winnen.