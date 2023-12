dinsdag 12 december 2023 om 13:50

Mathieu van der Poel kan bij veldritrentree meteen een bijzondere mijlpaal bereiken

Het is bijna zover. Nadat we Wout van Aert afgelopen weekend alweer door de modder zagen ploeteren, zal Mathieu van der Poel komende zaterdag weer het veld induiken. Bij zijn rentree in de X2O Trofee Herentals kan de Nederlander zijn zegetotaal bij de profs op 150 zetten.

Tot nog toe heeft Van der Poel 149 crosszeges behaald bij de beroepsrenners. Zijn eerste profzege dateert van 16 februari 2014, toen de 19-jarige Van der Poel als eerstejaars belofte de cross van Heerlen won. Een kleine vijf jaar, op 5 januari 2019, stond hij voor de honderdste keer op de hoogste trede van het podium. Als Van der Poel zaterdag de 150 aantikt, is hij overigens nog (lang) niet de crosser met de meeste zeges allertijden. Sven Nys won in zijn profcarrière namelijk 292 keer.

Van der Poel komt deze winter veertien keer in actie. Indien hij alle crossen wint waar hij aan de start staat, krikt hij zijn zegetotaal dus op naar 162. Daarmee zou hij voorbij crosslegende Roland Liboton gaan, die 156 keer aan het feest was tussen 1979 en 1992. Aan het aantal overwinningen van Erik De Vlaeminck (206) en Renato Longo (230) zal hij de komende maanden zeker nog niet komen.

WK-record

Zoveel mogelijk crossoverwinningen boeken is voor Van der Poel trouwens geen doel op zich. Het (enige) grote doel voor MVDP deze winter is het WK in het Tsjechische Tábor. Bij een zege zou Van der Poel op zes WK-titels komen te staan bij de elite mannen. Het record is in handen van Eric De Vlaeminck, die zeven keer wereldkampioen in het veld werd. “Het is een van de redenen waarom ik blijf crossen”, zei Van der Poel onlangs tegen Sporza. “Voor de rest heb ik niet veel doelen in het veld. Dat record is een grote uitdaging, maar gewoon wereldkampioen worden ook.”