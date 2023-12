Niels Bastiaens • dinsdag 12 december 2023 om 14:30

Organisatie Herentals verrast door deelname Van der Poel: “Misschien zin gekregen na Van Aert bezig te zien”

Interview Organisatiebureau Golazo werd afgelopen zondag aangenaam verrast toen de entourage van Mathieu van der Poel plots contact zocht. De regerende wereldkampioen in het veld én op de weg maakt zo niét aan het Zilvermeer in Mol, maar in de Kempische stad zijn eerste crossrondjes van het seizoen. Tot grote vreugde van de organisatie, zegt Erwin Vervecken (Golazo) aan WielerFlits. De cross staat zaterdag 16 december op de kalender.

“Zondag kwam opeens de vraag van: hé, is het mogelijk dat Mathieu al in Herentals meedoet? Uiteraard waren we daar heel blij mee. Een topper als Mathieu aan de start hebben, is altijd een grote meerwaarde voor de cross. En bovendien wordt het ook zijn eerste van het seizoen. Het zal wel ergens hebben meegespeeld dat de thuisbasis van de ploeg in Herentals gevestigd is. De gebroeders Roodhooft zijn ook afkomstig uit de stad”, legt Vervecken uit.

Snel een akkoord

Het duurde dan ook niet lang voor de organisatie een akkoord had met de entourage van Van der Poel. “Of er nog startgeld over was? Natuurlijk spreken we over andere budgetten wanneer toppers als Mathieu meedoen, maar we rekenen er dan ook op dat zich dat terugbetaalt in wat extra toeschouwers. Uiteraard moest alles op het hogere niveau worden goedgekeurd, maar het was snel in orde. Wij zijn dan dynamisch genoeg om twee uur later een gezamenlijk persbericht uit te sturen.”

Al was Vervecken toch ook wat verrast door de vraag. “Mathieu was op trainingsstage in Spanje met zijn ploeg, waardoor hij sowieso met een goed gevoel zal zitten. Misschien dat hij zaterdag de cross in Essen met Wout van Aert op televisie had gezien en in één keer dacht: hé, ik heb er wel goesting in, kunnen we aan de organisatoren van volgende week misschien vragen of er iets mogelijk is?”

Geen thuisfavoriet

Eén kleine aderlating voor de organisatie: lokale favoriet Wout van Aert, net als Vervecken woonachtig in Herentals, ontbreekt voor het eerst. “Daar moeten we uiteraard respect voor hebben. Zijn ploegstage met Jumbo-Visma was al ingepland, en blijkbaar kon hij daar niet zomaar onderuit. De decemberstage is een stage waar men logistieke zaken moet regelen, zoals fotosessies, afspraken rond het programma, interviews. Daarom rijdt hij op vraag van Jumbo-Visma dit weekend niet mee.”