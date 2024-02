Omloop Het Nieuwsblad enige kasseiklassieker voor Quinten Hermans: “Niet ideaal met mijn gewicht”

Video Quinten Hermans focust zich ook dit seizoen niet op de kasseiklassiekers. De Strade Bianche en de vier klimklassiekers staan wél op zijn voorlopig programma.

“Mijn eerste wedstrijddagen waren toch wel pittig”, blikt Hermans terug op de Figuera Champions Classic en Volta ao Algarve. “Puur wattagegewijs was het goed voor mezelf. Alleen, de helft van het peloton kwam van hoogte. Dan merk je dat er een niveauverschil is.”

De Omloop Het Nieuwsblad wordt opvallend genoeg zijn enige kasseiklassieker. “Vorig jaar heb ik pas de eerste keer kennisgemaakt met de kasseiklassiekers, dat is toen goed meegevallen. Alleen zijn die koersen met mijn gewicht niet ideaal. Je hebt beter wat meer kilo’s en kracht”, aldus de voormalige tweede van Luik-Bastenaken-Luik.

“Ik verwacht een vrij open koers, met zo veel mogelijk jongens van de ploeg die in de finale geraken. We moeten er als ploeg het beste van maken, en met een goed gevoel aan de finish komen. Met een goed resultaat voor eender wie, dan is de dag geslaagd.”

Hermans richt na de Omloop zijn pijlen op de Strade Bianche. Na de Ronde van het Baskenland wachten de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.