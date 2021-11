Omar Fraile en Gorka Izagirre duiken op in Spaanse veldrit

Omar Fraile en Gorka Izagirre hebben zich afgelopen weekend laten zien in de veldrit van het Baskische Lezama. Beide Astana-Premier Tech-renners vullen hun winterperiode in met een aantal crossen op nationaal niveau. Izagirre eindigde zondag als elfde.

De winst in Lezama ging naar Aitor Hernández, die van 2006 tot en met 2010 prof was bij Euskaltel-Euskadi. Achter hem in de stand eindigden onder meer profwielrenners als Garikoitz Bravo (negende, Euskaltel-Euskadi), Gorka Izagirre (elfde, Astana), Peio Goikoetxea (vijftiende, Euskaltel-Euskadi) en Iñigo Elosegui (36ste, Movistar). Omar Fraile haalde de uitslag uiteindelijk niet.

De veldrit in het Baskenland was niet de enige cross in Spanje dit weekend. Zondag was er ook een UCI C2-cross in Alcobendas, waar Ismael Esteban en Lydia Pinto met de zeges aan de haal gingen.

