Olympische Spelen: Shanne Braspenninckx via herkansing naar kwartfinale keirin

Shanne Braspenninckx heeft zich alsnog geplaatst voor de kwartfinale van het keirintoernooi op de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlandse sprintster slaagde daar niet in in de eerste ronde, maar in de herkansing won ze haar heat.

Braspenninckx moest in haar herkansing zien af te rekenen met de Française Coralie Demay, de Duitse Emma Hinze en de Poolse Urszula Los. De eerste versnelling werd geplaatst door Hinze, waarna Braspenninckx meeschoof. De 30-jarige renster van TeamNL hield die tweede positie goed vast en wist met een late versnelling nog de herkansing te winnen.

Nederland heeft nu twee rensters in de kwartfinale van het keirintoernooi bij de vrouwen. Laurine van Riessen wist zich namelijk al direct te plaatsen. Donderdag is de finaledag, met achtereenvolgens de kwartfinales, de halve finales en de finales. Er is een finale om de plaatsen 7-12 en de plaatsen 1-6.