Olympische Spelen: Van Riessen naar kwartfinale keirin, herkansing Braspenninckx

Laurine van Riessen is verzekerd van een plek in de kwartfinale op het keirintoernooi van de Olympische Spelen. De Nederlandse kwam als tweede over de meet, maar wist haar heat uiteindelijk toch te winnen. Voor Shanne Braspenninckx wacht een herkansing om de kwartfinale nog te halen.

Van Riessen wist in de openingsheat van de eerste ronde als tweede over de finish te komen. Dat was al genoeg voor kwalificatie voor de kwartfinale, maar omdat de Britse Katie Marchant teruggezet werd, werd Van Riessen toch de winnaar van haar heat.

Braspenninckx kwam in actie in de vierde heat. Ze begon in laatste positie en kwam in de slotfase goed opzetten, maar moest de buitenbocht nemen en kwam te laat om Olena Starikova en Yuka Kobayashi nog te passeren. De Nederlandse werd derde en moet zich daardoor via de herkansingen zien te plaatsen voor de kwartfinales.

Later vandaag staan de herkansingen op het programma. In die ronde plaatsen nog acht rensters zich voor de kwartfinales. Donderdag is de finaledag, met de kwartfinales, de halve finales en de finales. Er is een finale om de plaatsen 7-12 en de plaatsen 1-6.