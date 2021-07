Mathieu van der Poel is afgestapt in de olympische mountainbikewedstrijd. De Nederlander kwam na tien minuten ten val en was sindsdien bezig aan een inhaalrace.

Vanaf 35ste positie begon MVDP aan de inhaalslag, die aanvankelijk goed begon. In de eerste rondes verloor hij slechts een paar seconden op de kop van de wedstrijd, maar na een aanval van Tom Pidcock vooraan liep zijn achterstand hard op. Met nog veertig minuten te gaan keek de Nederlander tegen een achterstand van bijna twee minuten aan. Ondertussen reed Van der Poel wel weer op 13e positie.

Volgens Gerben de Knegt had de Nederlander last van zijn heup na de vroege valpartij. Dat laat de bondscoach aan WielerFlits weten.

Van der Poel heeft last van zijn heup na zijn zware val in de eerste ronde, laat bondscoach De Knegt ons zojuist weten. @WielerFlits — Youri IJnsen (@Youri_IJnsen) July 26, 2021

Update – Mathieu van der Poel naar ziekenhuis na zware val (9.40 uur)

Mathieu van der Poel is na afloop van de olympische mountainbikewedstrijd naar het ziekenhuis gegaan om zijn heup te controleren. Dat meldt Thijs Zonneveld op zijn Twitter-pagina.

Mathieu van der Poel naar het ziekenhuis om zijn heup te laten checken. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) July 26, 2021