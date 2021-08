Olympische Spelen: Italië knokt zich naar goud en wereldrecord op ploegenachtervolging

Italië heeft met een nieuw wereldrecord het goud veroverd op de ploegenachtervolging tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Het viertal wist onder aanvoering van Filippo Ganna in extremis Denemarken te verslaan. Het verschil was uiteindelijk minder dan twee tienden van een seconde.

Italië en Denemarken waren lang aan elkaar gewaagd. Naarmate het punt van de drie kilometer naderde, groeide de voorsprong van de Denen richting de seconde, maar Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon en Jonathan Milan kwamen bij het ingaan van de laatste ronde terug. Met een ferme eindsprint wist Italië nog net Denemarken voor te blijven.

De eindtijd van 3.42,032 betekende een nieuw wereldrecord voor de Italianen. Met een gemiddelde snelheid van 64,8 kilometer per uur (na een staande start) veroverden de Italianen daarmee het goud. Denemarken, dat na de nodige ophef en een valpartij in de vorige ronde zich toch mocht melden in de finale, finishte in een tijd van 3.42,198 en kreeg het zilver omgehangen.

Het brons ging naar Australië, dat wist af te rekenen met Nieuw-Zeeland, waar Aaron Gate door een stuurfout ten val kwam. Canada versloeg Duitsland om de vijfde plaats; Team GB eindigde als zevende voor Zwitserland.