Olympische Spelen: Denemarken zonder te finishen naar finale ploegenachtervolging

Denemarken neemt het in de finale van de ploegenachtervolging tijdens de Olympische Spelen in Tokio 2021 op tegen Italië. Ze plaatsten zich niet op de baan voor de finale, maar achter de jurytafel. Bij het ingaan van de laatste ronde in de halve finale botste Frederik Rodenberg op Charlie Tanfield van Groot-Brittannië. Denemarken kon daardoor de totale afstand van 4000 meter niet voltooien en kon fluiten naar de finale. De wedstrijdjury bepaalde echter anders.

De rode trein was in de Izu Velodrome op weg naar een knaltijd. Ze lagen voor op de Italianen, die in hun halve finale een nieuw wereldrecord hadden gerealiseerd en ternauwernood afrekenden met Nieuw-Zeeland. Groot-Brittannië (Ethan Hayter, Charlie Tanfield, Ethan Vernon, Ollie Wood) startte zonder baanlegende Ed Clancy. Hij gaf op het laatste moment forfait met rugklachten, waardoor Tanfield moest invallen. Die had de aansluiting met zijn twee overgebleven ploegmaats verloren in de voorlaatste ronde en verloor snel terrein. Om een tijd neer te zetten, moeten echter drie van de vier renners finishen.

Met het melkzuur achter de oren bleef Tanfield doormalen, maar dat had Rodenberg niet gezien. Hij leidde de Denen onder het geluid van de bel, toen hij hard achterop Tanfield reed en ze allebei ten val kwamen. Daardoor kon Denemarken – regerend wereldkampioen op dit onderdeel – geen eindtijd noteren en dreigde de finale in het water te vallen. Een hard gelag, want ze waren met nog 250 meter te gaan ruim een seconde sneller dan Italië, dat in de heat ervoor onder aanvoering van Filippo Ganna dus een nieuw wereldrecord gereden had. Ze hielden Nieuw-Zeeland met negen tienden van een seconde nipt achter zich.

Bekijk hier de beelden

🚲#Tokyo2020 | Drama op de baan waar de Denen de geloste Brit volledig over het hoofd zien. Wie gaat er door? Stream elk onvergetelijk moment live op discovery+ pic.twitter.com/iUEmf0eYYW — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 3, 2021

Jurybesluit brengt verdict, Groot-Brittannië in beroep

Rodenberg stond na de val gelijk op en schold Tanfield voor het oog van de camera uit, waarna ‘F*ck them!’ volgde. De Brit was duidelijk onder de indruk, maar krabbelde toch weer op de fiets. Groot-Brittannië zette daardoor toch een tijd neer, terwijl Rodenberg doldriest afzwaaide en het middenterrein opstormde. Hoewel de Britten de heat wonnen, was hun tijd logischerwijs bij lange na niet goed genoeg voor de finale. Ook op basis van de tijd na 3625 meter was de tijd van Groot-Brittannië te langzaam om woensdag te mogen strijden voor de medailles. Vanwege de consternatie en het drukke schema op de baan, liet de jurybeslissing lang op zich wachten.

Uiteindelijk besloot de jury om Denemarken als winnaar aan te wijzen, ondanks dat Niklas Larsen, Rasmus Lund Pedersen, Lasse Norman Hansen en Rodenberg (met Julius Johansen op de reservebank) de finish dus niet haalden. Een ploegenachtervolging is namelijk ook ten einde als het ene land het andere bijgehaald heeft voor de kaap van de vier kilometer. Technisch gezien deed Denemarken dat en dus komt de topfavoriet met een schrik van jewelste vrij. Groot-Brittannië is het echter niet eens met die beslissing en heeft beroep aangetekend. Ze wijzen daarbij naar een incident op de individuele achtervolging in de Wereldbeker een maand geleden.

Daar gebeurde hetzelfde, refereert de Britse bondscoach Iain Dyer bij Eurosport. “In mijn beleving veroorzaakt Denemarken de botsing waardoor de tegenstanders – wij als Groot-Brittannië in dit geval – ten val komen. Daar hoort een diskwalificatie op te volgen. We zagen dat ook bij Claudio Imhof een maand geleden in Sint Petersburg (wijst Dyer op het Wereldbeker-incident, red.). Ik was superblij dat Charlie weer op de fiets is gekropen en gefinisht is. Want volgens mij winnen wij dan deze halve finale van Denemarken en mogen wij rijden voor het goud.” Woensdag volgt het antwoord op het beroep van de Britten.

De val in foto’s

foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos

Niet het eerste incident

Het is de tweede merkwaardige gebeurtenis op deze discipline deze Spelen. Tijdens de kwalificatieronde van maandag kwam de Australiër Alex Porter ten val toen zijn stuur het plots begaf en brak. Gelukkig voor hem bevond hij zich in laatste positie en kwam hij er zonder kleerscheuren vanaf. Denemarken was toen overigens de tegenstander. Dat staat woensdag dus in de finale tegenover Italië. Dat laatste land liet Nieuw-Zeeland dus net achter zich; zij mogen zich opmaken voor de strijd om het brons, nota bene tegen Australië.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos