Olympische Spelen: Bondscoach Spanje positief getest op coronavirus

Ion Izagirre zal het woensdag tijdens de individuele tijdrit op de Olympische Spelen moeten doen zonder bondscoach Pascual Momparler. De keuzeheer van de Spaanse wielermannen is namelijk positief getest op het coronavirus en zit in isolatie in Tokio.

De Spaanse wielerbond RFEC bevestigt dat Momperler een positieve test heeft afgeleverd. De 39-jarige oud-wielrenner is als gevolg van die testuitslag, geheel volgens de strenge protocollen van het IOC en Japan, in quarantaine geplaatst.

De bond ontkent dat staflid Juan Carlos Escámez positief is getest op het coronavirus, in tegenstelling tot diverse berichten in de media. Volgens RFEC is Escámez al thuis in Spanje, nadat hij afgelopen week als masseur van de Spaanse mannenploeg actief was op de Olympische Spelen in Tokio.