Olympisch langlaufer Martí Vigo del Arco (22) wordt prof bij Androni Giocattoli

Androni Giocattoli-Sidermec heeft zich versterkt met Martí Vigo del Arco. De 22-jarige Spanjaard zit nog niet zo lang op de fiets. Vigo del Arco was de laatste jaren langlaufer op hoog niveau, zo deed hij onder meer mee aan de Olympische Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea.

Ploegbaas Gianni Savio heeft Vigo del Arco voor twee jaar vastgelegd. Omdat zijn partner ging fietsen, stapte Vigo del Arco ook op de fiets. Hij onderging fysieke tests bij oud-profwielrenner Patxi Vila, die samen met Maurizio Fondriest en Paolo Alberati uitzonderlijke waarden vaststelde.

In het tenue van wielerploeg Telco’m on Clima wist Vigo del Arco vervolgens zesde te worden in het Kampioenschap van Aragón en dertiende in de Valenciaga Memorial.

Vila, Fondriest en Alberati brachten Gianni Savio op de hoogte van de waardes die Vigo del Arco trapte, waarna de manager van het Italiaanse ProTeam direct toehapte. Eerder deed de excentrieke ploegbaas dat ook al met Egan Bernal, die toen hij mountainbiker was zonder aarzelen een contract aangeboden kreeg door Androni Giocattoli-Sidermec.