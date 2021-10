Olympisch kampioen Matthijs Büchli van start gegaan in Ster van Zwolle

Een opvallende naam stond vanochtend aan de start van de Ster van Zwolle. Namelijk die van Matthijs Büchli. De baanwielrenner is door BEAT opgeroepen om zijn eerste UCI-koers op de weg te rijden.



De 28-jarige Büchli is een van de beste baanwielrenners van zijn generatie. Deze zomer behaalde hij nog olympisch goud op de teamsprint in Tokio en op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro veroverde hij zilver op de Keirin.

De Ster van Zwolle is in het verleden meermaals in een massasprint geëindigd. Met de gunstige weersomstandigheden behoort een massasprint zaterdag tot een van de mogelijkheden. Of Büchli dan in staat is om te winnen, moet nog blijken. De Nederlander is in elk geval de rapste van zijn team, die verder bestaat uit Martijn Budding, Jordy Bouts, Luuc Bugter, Sven Burger, Bram Dissel en Stefano Museeuw.

😯 We’ve got a 𝓼𝓾𝓻𝓹𝓻𝓲𝓼𝓮 for you! Matthijs Büchli maakt voor vandaag de switch van de baan naar de weg 🔥🔥 Veel plezier, Matthijs!#SterVanZwolle 🇳🇱 pic.twitter.com/dB8tQg5fMU — BEAT Cycling (@beatcyclingclub) October 16, 2021