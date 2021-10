Voorbeschouwing: Ster van Zwolle & Omloop van de Braakman 2021

Nadat de Ster van Zwolle is verreden, volgt meestal een periode van lange drukte. Dit jaar volgt er echter een lange leegte, want de Ster van Zwolle is door het coronavirus eenmalig een wedstrijd in het najaar. Een dag later staat ook nog de Omloop van de Braakman op het programma. Wie gaat er met de zege vandoor in beide wedstrijden? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Ster van Zwolle

Net zoals de Omloop Het Nieuwsblad in België, de Trofeo Laigueglia in Italië en de GP La Marseillaise in Frankrijk is de Ster van Zwolle de seizoensopener in Nederland. Als in het wielerpeloton de kreet ‘de Ster is niet ver’ valt, dan gaat het seizoen beginnen. Dit weekend staat de Ster van Zwolle alweer voor de 61ste keer op de kalender, maar deze keer is het niet de seizoensopener.

Een keer eerder kwam dat voor, in 1974. Door de oliecrisis kon de wedstrijd in maart geen doorgang vinden en dus werd de Ster van Zwolle verplaatst naar augustus. Gerrie van Gerwen zegevierde in de zomer, voor Harrie Lunenburg en Joop Ribbers. Voor Van Gerwen was het niet het begin van een roemruchte carrière, in tegenstelling tot enkele andere renners die in zijn voetsporen traden.

Wie dan? Denk aan Frits Pirard, Michel Cornelisse, Marc Wauters, Dylan van Baarle, Fabio Jakobsen en David Dekker. Zij werden allemaal ooit als winnaar gehuldigd van de Ster van Zwolle.

Laatste tien winnaars Ster van Zwolle

2020: David Dekker

2019: Coen Vermeltfoort

2018: Maarten van Trijp

2017: Fabio Jakobsen

2016: Jeff Vermeulen

2015: Elmar Reinders

2014: Bert-Jan Lindeman

2013: Dylan van Baarle

2012: Robin Chaigneau

2011: Barry Markus

Omloop van de Braakman

Een dag na de Ster van Zwolle staat de Omloop van de Braakman op het programma. Net als de koers in Zwolle is ook deze eendaagse verplaatst op de kalender van de KNWU. Normaal gesproken vindt de wedstrijd eind maart of begin april plaats, maar het coronavirus besloot dit jaar anders. In 1970 werd de eerste editie georganiseerd.

De Braakman kent een minder indrukwekkende erelijst dan de Ster van Zwolle, maar deze Zeeuwse koers levert dan weer vaker spektakel op. Op de kasseien wordt er vaak hard gekoerst. En als het dan ook nog eens waait of regent, wordt het peloton snel in stukken uiteengeslagen.

In 2019 werd de wedstrijd gestaakt na een fataal ongeval. Op de fiets kreeg Robbert de Greef een hartaanval, waarna hij door de aanwezige hulpdiensten werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Een maand later kwam hij te overlijden. Vorig jaar werd er voor de start een minuut stilte gehouden om De Greef te eren.

Laatste tien winnaars Omloop van de Braakman

2020: Coen Vermeltfoort

2019: Afgelast

2018: Rick van Breda

2017: Adriaan Janssen

2016: Coen Vermeltfoort

2015: Frederik Frison

2014: Jurrien Bosters

2013: Christophe Van Cauwenberghe

2012: Dimitri Claeys

2011: Bram de Kort

Vorig jaar

Ster van Zwolle

De wind speelde tijdens de vorige editie van de Ster van Zwolle een grote rol. Met nog zo’n 130 kilometer te gaan scheurde het peloton in acht stukken en kwam er een kopgroep met 23 renners vooruit te rijden. Daarbij zaten alle grote namen, zoals David Dekker, Coen Vermeltfoort, Olav Kooij, Rick Pluimers, Jake Stewart, Jordi Meeus en Hartthijs de Vries, die elkaar tot het einde van de race het leven zuur maakten.

In de laatste kilometers leken Justin Timmermans, Vermeltfoort, Kooij, Dekker, Van den Berg met elkaar om de zege te gaan strijden, maar zij kregen met nog 1,7 kilometer te gaan gezelschap van Gert-Jan Bosman, Adriaan Janssen, Jesper Asselman en Meeus. Geen van de net aangeslotenen zou er met de zege vandoor gaan, want in de spurt was het Dekker die eerstejaars belofte Kooij en veteraan Vermeltfoort voorbleef.

Uitslag Ster van Zwolle 2020

1. David Dekker (SEG Racing Academy)

2. Olav Kooij (Jumbo-Visma Development Team)

3. Coen Vermeltfoort (VolkerWessels-Merckx)

4. Jordi Meeus (SEG Racing Academy)

5. Adriaan Janssen (ABLOC)

Omloop van de Braakman

Vermeltfoort slaagde er in 2020 misschien niet in om zijn titel te verdedigen in de Ster van Zwolle, maar kende desalniettemin een prima einde van het jaar. In een regenachtig Philippine zette hij voor de tweede keer in zijn carrière de Omloop van de Braakman achter zijn naam.

Na een zware dag dokkeren over de kasseien en vechten tegen de regen en wind bleven er in de slotfase vijftien renners over op de lokale ronde. Daarbij zat natuurlijk Vermeltfoort, maar zaten ook Rick Pluimers, Arne Marit, Yves Coolen, Jesper Rasch en de gebroeders Van Dijke. Geen van allen kon een sprint voorkomen, waarna de sprinter van VolkerWessels-Merckx genadeloos hard toesloeg.

Uitslag Omloop van de Braakman 2020

1. Coen Vermeltfoort (VolkerWessels-Merckx)

2. Rick Pluimers (Jumbo-Visma Development Team)

3. Arne Marit (Lotto Soudal U23)

4. Yves Coolen (BEAT)

5. Jesper Rasch (SEG Racing Academy)

Parcours

Ster van Zwolle

De 61ste editie van de Ster van Zwolle heeft een lengte van 194 kilometer. De start en finish van de wedstrijd is zoals gebruikelijk in Zwolle. Gestart wordt er op het Grote Kerkplein, gefinisht op de Ceintuurbaan. Nadat het startschot is gelost om 12.00 uur rijdt het peloton eerst in oostelijke richting naar Heino, Luttenburg, Lemerveld en Dalfsen. Ondertussen beklimmen de renners twee keer de Lemelerberg, waar bergpunten te verdienen zijn voor de Topcompetitie.

Na deze beginlus zijn er al meer dan 90 kilometer verreden en trekt de wedstrijd snel verder naar Ommen, Nieuwleusen, Hasselt en Genemuiden, waarna de finale echt gaat beginnen. Langs de dijken naar Kampen en Zwolle zal het peloton ongetwijfeld een aantal keer uit elkaar geranseld gaat worden. Maar of dat genoeg gaat zijn om een massasprint te voorkomen?

Start: 12.00 uur

Finish: 16.45 uur

Afstand: 194 kilometer

Omloop van de Braakman

De Omloop van Braakman is dit jaar 180 kilometer lang en kent start en finish wederom in wielerdorp Philippine. Dit jaar heeft de wedstrijd een aantal andere lussen dan vorig jaar, maar dezelfde kasseistroken blijven de scherprechter. In het routeboek vinden we opnieuw stroken als de Boekhouteweg, de Timmermansweg, de Smokkelweg en de Paviljoenweg meerdere keren terug.

In totaal kent de wedstrijd vier verschillende omlopen, die in totaal zeven keer worden afgewerkt. De eerste omloop wordt twee keer afgewerkt en heeft een lengte van ongeveer 45 kilometer, met daarbij al 14 kasseisprints. De derde (37 kilometer) en vierde ronde (20 kilometer) worden allebei een keer verreden en tellen nog eens 10 kasseisprints. De laatste omloop (10 kilometer) staat nog drie keer op het programma. Net zoals altijd is de Boekhouteweg de scherprechter in deze laatste omloop. Wie nog iets wil forceren, zal het daar moeten doen.

Start: 12.30 uur

Finish: 16.45 uur

Afstand: 180 kilometer

Favorieten Ster van Zwolle (zaterdag)

Als de weersverwachtingen kloppen, dan gaat de 61ste editie van de Ster van Zwolle geen uitputtingsslag zoals vorig jaar worden. Het blijft (voorlopig) namelijk droog en de wind zal nauwelijks aanwezig zijn. Een massasprint ligt dus in de lijn der verwachting, maar in een koers als deze weet je dat nooit zeker.

Voor de topfavorieten maakt het overigens niet zo heel veel uit welk weer het nu precies gaat worden: zij hebben al bewezen massasprints te kunnen winnen, maar ook zware koersen die geteisterd werden door het weer. Een recent voorbeeld is de winst van Casper van Uden in de Ronde van de Achterhoek. De Nederlander van Team DSM U23 knokte de gehele dag mee aan het front en wist vervolgens de sprint te winnen. Massasprints won hij dit jaar ook al. In de Course Solidarnosc zette hij twee ritten achter zijn naam. Waarom hij de topfavoriet is? Omdat hij afgelopen weekend knap tweede werd in Parijs-Tours voor beloften.

De concurrentie die Van Uden in de Ster van Zwolle krijgt, is weer hevig. Generatiegenoot Tim van Dijke staat namelijk ook aan de start. De jongeling van Jumbo-Visma U23 tekende onlangs een nieuw contract bij zijn team en dat is volledig te begrijpen. Van Dijke is namelijk de Nederlands kampioen bij de beloften en begin deze maand boekte hij zijn eerste profzege in de CRO Race. Dat Van Dijke een van de favorieten voor deze Ster is, staat vast. Mocht Van Dijke een mindere dag hebben, dan kan de opleidingsploeg altijd nog Rick Pluimers naar voren schuiven.

In hetzelfde rijtje als Van Dijke en Vermeltfoort scharen we ook Coen Vermeltfoort. De 33-jarige renner van VolkerWessels heeft al een heel wielerleven achter de rug, maar is nog altijd een van de beste sprinters op het continentalniveau. Dat bewees hij in de Dorpenomloop Rucphen begin deze maand, waar hij tweede werd. In de Ster van Zwolle is Vermeltfoort bezig aan een goede reeks: in de laatste twee edities werd hij derde en eerste.

Als we kijken naar de andere Nederlandse ploegen aan het vertrek komen we als eerste uit bij SEG Racing Academy. Stan Van Tricht is de vooruitgeschoven pion bij de stoppende opleidingsploeg. Waar de toekomst van de Belgische spurter ligt, is nog niet bekend. Maar bij Deceuninck-Quick-Step, waar hij op het moment stagiair is, zijn ze in ieder geval erg tevreden met hem. En terecht: Van Tricht won al een kermiskoers en was van grote waarde voor de ploeg bij de zege van Mark Cavendish in de Sparkassen Münsterland Giro. Geeft hij zijn team een afscheidscadeautje? Bij SEG Racing Academy beter ook letten op Wessel Krul en Maikel Zijlaard.

Metec-Solarwatt, ABLOC en BEAT hebben geen topfavorieten in huis, maar zullen zeker een rol van betekenis gaan spelen in deze Ster door aanvallend te koersen. Bij de ploeg van Michel Megens kijken we nadrukkelijk naar Hartthijs de Vries, Rick Ottema, Victor Broex en de stoppende Jason van Dalen. BEAT moet het hebben van de snelle Martijn Budding, de nummer drie van de Dorpenomloop Rucphen, maar ook van Piotr Havik, Yves Coolen en Yoeri Havik. ABLOC kan altijd rekenen op Adriaan Janssen.

De buitenlandse teams brengen tot slot een aantal kansrijke renners naar Nederland. Wat te denken van Riwal, dat met Elmar Reinders de winnaar van 2015 in de ploeg heeft? Reinders is bezig aan een sterk seizoen, met zeges in de PWZ Zuidenveldtour en in een etappe in de altijd sterk bezette Tour de Bretagne. De naam van Kim Heiduk valt op bij Lotto-Kernhaus. De 21-jarige Duitse sprinter is de nationaal beloftenkampioen van zijn land en werd dit jaar tweede in de Orlen Nations Grand Prix, achter Marijn van den Berg.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Casper van Uden

*** Coen Vermeltfoort, Tim van Dijke

** Stan Van Tricht, Elmar Reinders, Kim Heiduk

* Martijn Budding, Rick Pluimers, Wessel Krul, Hartthijs de Vries

Favorieten Omloop van de Braakman (zondag)

De startlijst in de Omloop van de Braakman is grotendeels hetzelfde als die in de Ster van Zwolle een dag eerder, alleen doen er een aantal andere teams mee in deze Topcompetitie-wedstrijd. Zo staan de opleidingsploegen van Jumbo-Visma en DSM, Lotto-Kernhaus en Riwal hier niet aan het vertrek, maar kan de organisatie wel rekenen op de komst van Lotto Soudal U23. Verder valt ook de aanwezigheid van WV West-Frisia op. Met Bart Lemmen hebben zij momenteel de leider in de Topcompetitie in huis. Kan hij de eindzege over de streep trekken? Het is zeker niet ondenkbaar, als je ziet hoe hij in de Eurode Omloop in de rondte reed.

Vermoedelijk wordt een renner van Lemmens ploeg volgend jaar, VolkerWessels, zijn grootste concurrent. Weer komen we dan uit bij Coen Vermeltfoort. De sprinter won vorig jaar de Topcompetitie na zijn zege in de Braakman en dit jaar zou hij zomaar weer eens uit kunnen komen op hetzelfde scenario – maar dan moet hij wel van Lemmen afkomen. Gaat hem dat lukken? Bij VolkerWessels zullen ze ook hopen dat de Zeeuw Timo de Jong ver gaat komen. De renner is bezig aan een prima seizoen, met zeges in enkele kermiskoersen en in Spanje.

Vermeltfoort is niet de snelste renner aan de start in Zeeland. Dat moet toch echt de 19-jarige Arnaud De Lie zijn van de opleidingsploeg van Lotto Soudal. Met vijf UCI-zeges achter zijn naam heeft De Lie nu al een profcontract bij Lotto Soudal verdiend voor de komende jaren. Daar zullen ze ongetwijfeld nog veel plezier aan hem gaan beleven. Als er gesprint gaat worden in Philippine, is het scenario dat De Lie en Vermeltfoort strijden om de plekken een twee zeker mogelijk. Een aantal andere rappe renners zal daar proberen een stokje voor te steken.

Denk dan bijvoorbeeld aan Stan Van Tricht, die na de Ster van Zwolle ook nog de Omloop van de Braakman meepakt. Als iemand het voor de SEG Racing Academy moet doen, dan hij wel. Net als in de Ster kijken we ook weer naar Wessel Krul en Maikel Zijlaard. Bij BEAT verwachten we dat Martijn Budding in een sprint gaat meedoen om een korte ereplaats en Piotr Havik als de koers zich daarvoor leent.

Enkele renners ontbreken dan nog in ons lijstje, waaronder een oud-winnaar. In een sprint zal hij de Omloop van de Braakman niet gaan winnen, maar als de koers hard gaat zijn dan verwachten we hem zeker weer aan het front. Wie? Adriaan Janssen. De 25-jarige renner behaalde begin deze maand nog een van de beste resultaten uit zijn carrière. Hij werd namelijk zevende in de door Mark Cavendish gewonnen Sparkassen Münsterland Giro. Het was weliswaar geen sprint in Duitsland, maar het geeft aan dat Janssen weet hoe hij zich door een zware koers moet bewegen.

De laatste twee sterren gaan naar twee oud-renners van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, die hier starten in de rode en groene clubkleuren van WV De Jonge Renner en de NWVG. Het zijn Hidde van Veenendaal en Axel van der Tuuk. Volgend jaar zijn ze weer ploeggenoten, bij Metec-Solarwatt. Vooral op Van Veenendaal moeten we letten, want hij zal als winnaar van Parijs-Roubaix bij de junioren in 2019 smullen van de kasseien.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Coen Vermeltfoort

*** Arnaud De Lie, Stan Van Tricht

** Martijn Budding, Timo de Jong, Adriaan Janssen

* Bart Lemmen, Wessel Krul, Hidde van Veenendaal, Axel van der Tuuk

Weer en TV

Twee herfstige dagen in Overijssel en Zeeland staan het peloton dit weekend op te wachten. Alhoewel het droog blijft, wordt het met dertien graden Celsius fris en wordt er flink wat bewolking voorspeld. De wind is matig en komt met windkracht 1 uit het noorden.

Op zaterdag wordt de Ster van Zwolle live uitgezonden op Eurosport vanaf 15.15 uur. Diezelfde tv-zender brengt enkele dagen ook een samenvatting van de Omloop van de Braakman, maar dat betekent wel dat deze wedstrijd niet live wordt uitgezonden.

