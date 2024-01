maandag 22 januari 2024 om 09:28

Olympia’s Tour zoekt in slotweekend wind en heuvels op in het oosten van Nederland

De organisatie van Olympia’s Tour heeft het parcours van de laatste twee ritten onthuld. Etappe vier gaat van het Drentse Gieten naar Ruurlo, in Gelderland. De slotrit speelt zich volledig af in die laatste provincie en voert van Neede naar Tiel.

“De beide etappes met aankomst in Gelderland bieden ons de kans om de heuvels rond Nijverdal, Arnhem en Rhenen aan te doen”, vertelt organisator Thijs Rondhuis van Courage Events. Maar ook de wind kan in deze lange etappes, waarin we het oostelijk deel van Nederland doorkruisen, een flinke factor van betekenis zijn. Opnieuw zal de winnaar van Olympia’s Tour van vele markten thuis moeten zijn.’’

De voorlaatste etappe, op zaterdag 23 maart, is 170 kilometer lang. De renners komen via de Holterberg richting de Achterhoek. De finish ligt op de Barchemseweg in Ruurlo. Een dag later klinkt het startschot op het Vlearmoesplein in Neede, waarna koers gezet wordt naar Tiel. Daar finishte vorig jaar de voorlaatste etappe van Olympia’s Tour. De route voert net als toen naar het bedrijfspand van Metec, de hoofdsponsor van Olympia’s Tour. Hier is de finishlijn getrokken.

De routes van de eerste en derde rit van Olympia’s Tour (20-24 maart) waren eerder al onthuld. De eerste etappe start en finisht in het Noord-Hollandse Medemblik, de derde etappe gaat van Assen naar Roden. Alleen het parcours van de tweede etappe is nog niet bekend.