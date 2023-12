vrijdag 22 december 2023 om 17:34

Olympia’s Tour volgend jaar in derde etappe te gast in Noordenveld

Het parcours van de derde etappe van de Olympia’s Tour in 2024 is bekend. Op vrijdag 22 maart start de etappe in Assen, waarna koers wordt gezet richting Roden. Daar werken de renners twee keer een omloop af in de Gemeente Noordenveld. De finish ligt na twee rondes van dertig kilometer in Roden op de Brink.

Wethouder Alex Wekema van Noordenveld is in zijn nopjes met de komst van de Olympia’s Tour. ‘’We zijn blij dat we als dé wielergemeente van Drenthe Olympia’s Tour naar Noordenveld kunnen halen. Het is prachtig om de grootste talenten van Europa dit voorjaar bij ons aan het werk te kunnen zien en later te zien schitteren in wedstrijden als de Tour de France.”

Het startschot voor deze etappe klinkt in Assen, maar het overgrote deel van de etappe wordt verreden in Noordenveld. Nadat met een lus door de provincie Drenthe koers gezet is naar Roden voor een eerste doorkomst, zijn er twee finale omlopen van dertig kilometer door de Gemeente Noordenveld. De slotomloop van dertig kilometer, die dus tweemaal word afgelegd, loopt door Roden, Steenbergen, Een, Veenhuizen, Westervelde, Norg, Langelo en Lieveren.

Ook organisator Thijs Rondhuis van Courage Events is blij met de nieuwe toevoeging. ‘’We hebben de afgelopen jaren mooie wielersport gezien in Drenthe, de provincie die zich vorig jaar met het Europees Kampioenschap definitief op de mondiale wielerkaart heeft gezet. Op 22 maart zullen de wielersterren van de toekomst hun visitekaartje afgeven in een etappe waarin genoeg mogelijkheden liggen om er een open en attractieve koers van te maken.”

Eerder deze maand werd al bekend dat de eer van het organiseren van de openingsetappe Medemblik ten deel valt. In een etappe van 145 kilometer rijden de renners van en naar het centrum van de Noord-Hollandse stad. De rest van het parcours is nog niet bekend. De Olympia’s Tour vindt in 2024 plaats van 20 maart tot en met 24 maart.