Olympia’s Tour 2023 begint met tijdrit over TT-circuit van Assen

Olympia’s Tour zal volgend jaar beginnen met een tijdrit op het TT-circuit van Assen. Dat heeft de organisatie van de oudste etappekoers van Nederland vandaag laten weten in een perscommuniqué.

Het TT-circuit van Assen ontving eerder onder meer de Vuelta a España van 2009 en de Healthy Ageing Tour, maar voor de oudste Nederlandse etappekoers is het rijden over het iconische racecircuit een primeur. De rittenkoers start woensdag 22 maart 2023 met een tijdrit op het TT-circuit. In de negen kilometer lange openingstijdrit zal er worden gestreden om de eerste leiderstrui in de 2023-editie van Olympia’s Tour.

“Het TT-circuit is voor ons zowel logistiek als qua ambiance een gedroomde omgeving om Olympia’s Tour van start te laten gaan. Voor de renners een mooie kennismaking met één van de belangrijkste locaties in de Nederlandse sport en een gelegenheid om zichzelf op de kaart te zetten”, is organisator Thijs Rondhuis in zijn nopjes.

Finish in Limburg

Eerder werd al bekend dat de eerstvolgende editie van Olympia’s Tour zal eindigen in Limburg. Op de slotdag staat een heuvelrit met finish in Beek op het programma, met de Maasberg en Adsteeg als scherprechters in de finale. De ronde duurt van dinsdag 22 tot en met zondag 26 maart. Olympia’s Tour werd in 2022 gewonnen door Maikel Zijlaard. De 23-jarige Nederlander rijdt in 2023 voor Tudor, de Zwitserse profploeg van Fabian Cancellera.