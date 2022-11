Olympia’s Tour 2023 eindigt met Limburgetappe naar Beek

De volgende etappe van Olympia’s Tour zal eindigen in Limburg. Op de slotdag van de oudste etappekoers van Nederland staat een heuvelrit met finish in Beek op het programma. Olympia’s Tour 2023 duurt van dinsdag 22 tot en met zondag 26 maart.

De slotrit van de komende Olympia’s Tour kent een zwaar parcours. Nadat de renners in een grote aanlooplus al veel beklimmingen krijgen voorgeschoteld, krijgen ze een finale voor de kiezen met de Maasberg en Adsteeg als scherprechters. Finishplaats Beek en Olympia’s Tour zijn overigens geen onbekenden van elkaar. Ook in 1989 en 1990 eindigde de ronde in Beek.

Ralph Diederen, wethouder in Beek, is in zijn nopjes met de overeenkomst tussen de gemeente en Olympia’s Tour. ‘’Ik ben blij en trots dat onze gemeente het decor voor de slotetappe vormt. We leveren graag een bijdrage aan de talentontwikkeling van Nederlands wielertalent in een van de oudste etappewedstrijden van Europa.’’

In de vorige editie van Olympia’s Tour, die gewonnen werd door Maikel Zijlaard, zat geen Limburgetappe. De wedstrijd speelde zich toen vooral in Groningen, Drenthe en Overijssel af. Hoe het parcours er komend jaar precies uitziet, naast de rit naar Beek, is nog niet bekend.