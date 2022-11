Olympia’s Tour gaat door in 2023, Metec nieuwe hoofdsponsor

Olympia’s Tour zal ook in 2023 op de kalender staan. De oudste etappekoers van Nederland kan volgend jaar opnieuw plaatsvinden dankzij het instappen van een nieuwe hoofdsponsor: Metec.

De afgelopen twee edities van Olympia’s Tour, in 2019 en 2022, bestonden uit vier dagen. De 69e editie van de wedstrijd zal echter opnieuw een vijfdaagse zijn. Het idee was om zelfs zes dagen te koersen, maar volgens de UCI-regelementen voor 2023 mogen 2.2-wedstrijden maximaal vijf dagen duren. Olympia’s Tour 2023 zal daarom plaatsvinden van dinsdag 22 tot en met zaterdag 26 maart. In de toekomst hoopt de koers door te groeien tot opnieuw een zesdaagse wedstrijd, laat de organisatie weten in een persbericht.

Metec

Metec, de nieuwe hoofdsponsor van Olympia’s Tour, is geen onbekende in de wielersport. Het Tielse bedrijf was al shirtsponsor van de rittenkoers en heeft sinds 2012 een continentale wielerploeg. Michel Megens, de eigenaar van Metec, legt uit wat de redenen zijn om zich als sponsor te verbinden aan Olympia’s Tour.

“Met de ploeg Metec-SOLARWATT hebben we het opleiden van renners hoog in het vaandel staan”, begint hij. “Om goede renners op te leiden zijn er wedstrijden van hoge kwaliteit nodig. Door Olympia’s Tour te ondersteunen hoopt Metec opnieuw een aandeel te hebben in het opleiden van jonge renners. Vroeger was Olympia’s Tour een van de belangrijkste opleidingskoersen op de internationale kalender. Met Metec hopen we de koers opnieuw tot dat niveau te krijgen.”

​​”Een nieuwe impuls”

Organisator Thijs Rondhuis van Courage Events is blij met de overeenkomst met Metec. ‘’Deze oudste etappekoers van Nederland heeft nog altijd grote waarde voor de wielersport en in het bijzonder voor continentale teams en clubploegen, uit binnen- en buitenland. Ook dit jaar wisten de uitblinkers van de 2022-editie de opstap naar het profpeloton te maken.”

“Met de nieuwe datum van 22 tot en met 26 maart en de steun van Metec hopen we Olympia’s Tour een nieuwe impuls te geven waardoor de wedstrijd in lengte van dagen aantrekkingskracht blijft houden voor coureurs, teams, wielervolgers en media. Dankzij de door Metec geboden zekerheid zijn we nu gestart met het vormgeven van het etappeschema voor het komende jaar. Dat heeft op dit moment de hoogste prioriteit.’’

Olympia’s Tour werd in 2022 gewonnen door Maikel Zijlaard. De 22-jarige Nederlander rijdt in 2023 voor Tudor, de Zwitserse profploeg van Fabian Cancellera.